Голубовська розповіла про вакцини від COVID-19, які можуть нашкодити "важким" хворим

Вакцини від коронавірусу, що надійшли в Україну з США , мають деякі особливості застосування, що важкореалізовані у вітчизняних реаліях. Йдеться про препарати Bamlanivimab і Etesevimab, які не ефективні проти небезпечних штамів коронавірусу, в тому числі й "Дельти".

Завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця зазначила, що ці моноклональні антитіла практично не працюють на штами, що викликають занепокоєння у медиків у світі.

Вона звернула увагу, що американський інститут Національного здоров'я не рекомендує використовувати Bamlanivimab, оскільки в Штатах циркулюють такі варіанти коронавірусу.

"Ось тому виникає велике питання у застосуванні. І ми вже повинні звикнути, звикаємо до цього, що нам дають те, що іншим вже не треба", - пояснила інфекціоніст.

Голубовська заявляє, що всі такі препарати мають бути використані на амбулаторному етапі.

"Це найважливіше і найбільш принципове, що треба розуміти. Якщо ці препарати призначати пацієнтам у пізню стадію хвороби, починаючи з другого тижня в імунопатологічну фазу, найтяжчу, то тим самим можна навпаки посилити тяжкість перебігу захворювання", - попередила лікар.

Вона уточнила, що такі препарати показані пацієнтам з легким і середнім перебігом хвороби COVID-19 на початкових етапах, при підозрах, що стан пацієнта надалі може погіршитися.

Так, лікар повинен визначати рівень ризику і вчасно втручатися, буквально через кілька днів від початку захворювання. Голубовська наголошує, що це найважливіше - "інакше хворому можна навіть нашкодити".