Голубовська розповіла про новий штам коронавірусу, від якого вакцина не захистить

Новий штам коронавірусу, виявлений в США, завдяки своїм мутацій здатний "обходити" імунну систему організму, і вакцини від COVID-19 можуть не спрацювати проти нього.

Про це заявила провідний київський інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська у своєму Facebook.

Медик розповіла, що цей дуже заразливий бразильський штам коронавірусу Brazil P1 був вперше виявлений в Штатах.

Між тим, поки ще немає чітких даних, що британський і бразильський штами дійсно викликають важчі форми захворювання

Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ імені А. А. Богомольця звернула увагу, що через мутацію Р1 здатний ухилятися від імунної системи організму людини.

"Це означає, що наявні на сьогодні вакцини можуть не працювати проти нього, крім того, люди можуть також повторно заражатися і хворіти на COVID-19", - пише Голубовська.

Як стверджують в американському Центрі з контролю і профілактики захворювань, бразильський варіант є причиною різкого збільшення числа випадків захворювання в Манаусі та його околицях, найбільшому місті в регіоні Амазонки, і в клініках не вистачає кисню і ліжок.

Голубовська зазначила, що й експерти ВООЗ заявляють про те, що вакцинація не запобігатиме поширенню вірусу, і має більше індивідуальне значення.

Раніше повідомлялося, що Голубовська назвала умову, за якої людство не зможе перемогти коронавірус.

Нагадаємо також, що нещодавно лікар пояснила страх українців перед вакцинацією від коронавірусу.