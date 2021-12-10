Голубовська розкрила особливості лікування різних варіантів коронавірусу

Ольга Голубовська розповіла про особливості лікування різних варіантів вірусів SARS-CoV-2, що викликають коронавірусну хворобу. Заслужений лікар України зазначила, що принципи терапії хворих на інфекційні захворювання не залежать від збудника, тому залишаються незмінними.
Про це провідний київський інфекціоніст повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Також завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця висловилася про нововведення в противірусній терапії - дослідженнях препарату "Азвудин" (FNC), який є аналогом нуклеозиду, що інгібує РНК-залежну РНК-полімеразу ВІЛ-1 (RdRp).
"Активна форма FNC пригнічує реплікацію коронавірусів SARS-CoV-2 та HCoV-OC43 (доречі, останній може спричинити не тільки "застуду", а і фатальний енцефаліт у людей), накопичується в тимусі (ключовий орган захисту від фатального перебігу COVID-19) та мононуклеарних клітинах периферичної крові", - пише Голубовська.
Таким чином, додає інфекціоніст, препарат надає противірусний і опосередкований імуномодулюючий ефект.
"Лікування інфікованих SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз на день, перорально) знизило вірусне навантаження та зменшило помутніння матового скла у легенях. Вважають, що його клінічна ефективність буде навіть вищою за "Ремдесивір" (звичайно при своєчасному застосуванні)", - пише лікар.
Раніше повідомлялося, що Ольга Голубовська розповіла всі подробиці про новий штам коронавірусу "Омікрон".
Також ми писали, що Ольга Голубовська назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу з тих, які застосовують в Україні.