Голубовська розкрила особливості лікування різних варіантів коронавірусу

Особливості лікування різних варіантів коронавірусу

Етіотропна терапія (в цьому випадку - противірусна) повинна бути призначена відразу після встановлення діагнозу, а не на 2-му тижні або ж взагалі без призначень. Особливо це стосується груп ризику.

Реплікація SARS-CoV-2 досить тривала, корелює з тяжкістю захворювання, низьким рівнем альбумінів і навіть на 20-й день хвороби може бути активною.

Якщо в дебюті захворювання призначати ГКС (глюкокортикостероїди), це означає надавати вірусу можливості реплікації "без перешкод", а при варіанті "Дельта" вірусне навантаження "в сотні разів вище за попередні варіанти", те ж саме прогнозується при "Омікроні". А всі подальші неприємності "є саме вірусіндукованими".

Протизапальна терапія при розвитку імунопатологічної фази має призначатися поступово, але в разі відсутності ефекту/погіршення стану у важких хворих час на роздуми про корекцію лікування не повинен перевищувати 24-48 годин.

Голубовська наполягає на якнайшвидшому внесенні до протоколу лікування інгібіторів янус-кіназ.

Що нового в противірусної терапії

Також завкафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця висловилася про нововведення в противірусній терапії - дослідженнях препарату "Азвудин" (FNC), який є аналогом нуклеозиду, що інгібує РНК-залежну РНК-полімеразу ВІЛ-1 (RdRp).

"Активна форма FNC пригнічує реплікацію коронавірусів SARS-CoV-2 та HCoV-OC43 (доречі, останній може спричинити не тільки "застуду", а і фатальний енцефаліт у людей), накопичується в тимусі (ключовий орган захисту від фатального перебігу COVID-19) та мононуклеарних клітинах периферичної крові", - пише Голубовська.

Таким чином, додає інфекціоніст, препарат надає противірусний і опосередкований імуномодулюючий ефект.

"Лікування інфікованих SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз на день, перорально) знизило вірусне навантаження та зменшило помутніння матового скла у легенях. Вважають, що його клінічна ефективність буде навіть вищою за "Ремдесивір" (звичайно при своєчасному застосуванні)", - пише лікар.