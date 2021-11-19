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Голубовська пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від COVID

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П'ятниця 19 листопада 2021 08:47
Голубовська пояснила, кому з українців потрібна третя доза вакцини від COVID Фото: Голубовська розповіла про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу бустерною дозою потрібна тим українцям, які входять до групи ризику. Звичайно, щеплення повинно робитися після консультації з лікарем.

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомила завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська.

За словами медика, бустерна доза робиться через півроку після вакцинації.

"Що стосується бустерної дози, більше схиляюся, що так, через півроку після вакцинації слід подумати про додатковий захист груп ризику, але вирішувати це повинен лікар індивідуально. А ось стосовно молодих людей, чесно кажучи, не дуже в цьому впевнена", - пояснила інфекціоніст.

Голубовська повідомила, що в групу ризику входять не тільки літні люди, це також громадяни з різними імунними захворюваннями. Про молодих людей мови поки не йде.

Інфекціоніст вважає, що вакцинальна кампанія в Україні провалена і групи ризику залишилися без щеплень від коронавірусу.

"У нас вийшло, що ми тих, хто перехворів вакцинували, і молодь, а групи ризику - ні", - резюмувала доктор.

Що таке бустерна доза

Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу.

Як ми раніше писали, Голубовська розповіла, що лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих "Дельтою".

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Вакцинація
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