Голубовская раскрыла особенности лечения разных вариантов коронавируса

Ольга Голубовская рассказала об особенностях лечения различных вариантов вирусов SARS-CoV-2, вызывающих коронавирусную болезнь. Заслуженный врач Украины отметила, что принципы терапии больных инфекционными заболеваниями не зависят от возбудителя, посему остаются неизменными.
Об этом ведущий киевский инфекционист сообщила на своей странице в Facebook.
Также завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца высказалась о новшествах в противовирусной терапии - исследованиях препарата "Азвудин" (FNC), который является аналогом нуклеозида, что ингибирует РНК-зависимую РНК-полимеразу ВИЧ-1 (RdRp).
"Активная форма FNC подавляет репликацию коронавирусов SARS-CoV-2 и HCoV-OC43 (кстати, последний может вызвать не только "простуду", но и роковой энцефалит у людей), накапливается в тимусе (ключевой орган защиты от рокового течения COVID-19) и мононуклеарных клетках периферической крови", - пишет Голубовская.
Таким образом, добавляет инфекционист, препарат оказывает противовирусный и опосредованный иммуномодулирующий эффект.
"Лечение инфицированных SARS-CoV-2 макак-резус FNC (0,07 мг/кг, 1 раз в день, перорально) снизило вирусную нагрузку и уменьшило помутнение матового стекла в легких. Считают, что его клиническая эффективность будет даже выше "Ремдесивира" (обычно при своевременном применении)", - пишет врач.
Ранее сообщалось, что Ольга Голубовская рассказала все подробности о новом штамме коронавируса "Омикрон".
Также мы писали, что Ольга Голубовская назвала самую безопасную вакцину от коронавируса из тех, которые применяют в Украине.