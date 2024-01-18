ua en ru
Чт, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, где украинцы чаще всего "подхватывают" COVID-19

Четверг 18 января 2024 12:45
UA EN RU
Стало известно, где украинцы чаще всего "подхватывают" COVID-19 Где можно заразиться коронавирусом (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко, Ірина Сандул
Эксперт: Ольга Голубовская

Коронавирус в Украине снова напоминает о себе. Случаи заболеваемости COVID-19 возрастают с каждым днем. И очень часто люди заражаются… в больницах.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

"Сейчас мы преимущественно госпитализируем людей из других стационаров, где они получали лечение по поводу других патологий - инфаркта миокарда, инсульта и прочее. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование", - говорит врач.

И таких случаев, подчеркивает Голубовская, очень много.

"У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавирусной инфекции, что может привести к смерти из-за дыхательной недостаточности", - добавляет она.

Тяжелые формы коронавирусной инфекции развиваются и у людей, которые не получали необходимую терапию с самого начала заболевания и поздно обратились за помощью к специалистам.

При этом, отмечает инфекционист, паниковать не стоит. Главное - помнить, что COVID-19 это излечимое заболевание, однако "очень важно своевременно его диагностировать и назначить правильное лечение".

"Своевременное лечение решает самый главный стратегически важный вопрос - чтобы человек выжил. Второй вопрос - чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. И поэтому так важно как можно скорее начать специфическую терапию, направленную на возбудителя", - резюмирует Голубовская. .

Ранее мы уже рассказывали, что врачи предупредили о новых опасностях COVID-19 в 2024 году.

Также стало известно, что в ВОЗ призвали снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Ольга Голубовская