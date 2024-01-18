Стало известно, где украинцы чаще всего "подхватывают" COVID-19

Коронавирус в Украине снова напоминает о себе. Случаи заболеваемости COVID-19 возрастают с каждым днем. И очень часто люди заражаются… в больницах.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

"Сейчас мы преимущественно госпитализируем людей из других стационаров, где они получали лечение по поводу других патологий - инфаркта миокарда, инсульта и прочее. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование", - говорит врач.

И таких случаев, подчеркивает Голубовская, очень много.

"У этих людей на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавирусной инфекции, что может привести к смерти из-за дыхательной недостаточности", - добавляет она.

Тяжелые формы коронавирусной инфекции развиваются и у людей, которые не получали необходимую терапию с самого начала заболевания и поздно обратились за помощью к специалистам.

При этом, отмечает инфекционист, паниковать не стоит. Главное - помнить, что COVID-19 это излечимое заболевание, однако "очень важно своевременно его диагностировать и назначить правильное лечение".

"Своевременное лечение решает самый главный стратегически важный вопрос - чтобы человек выжил. Второй вопрос - чтобы он выжил без последствий. COVID-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. И поэтому так важно как можно скорее начать специфическую терапию, направленную на возбудителя", - резюмирует Голубовская. .