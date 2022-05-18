Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тварин
Через брак технологій раніше військові й дійсно могли використовувати птахів та тварин для розвідки або як зброю. Однак у сучасному 21 столітті цього не потрібно робити.
Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".
Як використовували тварин
Зокрема, тварин проти конкурентів почали використовувати у Середньовіччі. Тоді були випадки, коли заражених тварин запускали у міста для послаблення їхнього економічного впливу.
За словами історика Олександра Алфьорова, такі випадки були в італійських містах-державах, які змагались за панівне становище на морі та в торгівлі.
Розвідку здійснювали голуби
Повідомляється, що під час Першої та Другої світових воєн для ведення розвідки використовували голубів.
"Ми говоримо про 50-70 роки минулого століття. Тоді голубів почали використовувати, як супер-шпигунів. Американці розробили камери, які важили 35 грамів. Також був пояс, який важив 5 грамів. Таким чином птахи летіли та фотографували усе", - каже Алфьоров.
Як у Середньовіччя використовували голубів (скрін з відео)
До того ж воронів військові використовували для доставки вантажів та прослуховування противника. Також їх використовували, щоб вкрасти якісь документи просто зі столу керівника якоїсь організації.
Як раніше під час війни використовували голубів (скрін з відео)
Дельфіни-камікадзе
Окрім птахів, використовували й дельфінів, які просто піддавались дресируванню.
"Такі дельфіни-вбивці або дельфіни-камікадзе могли нести на своїй спині певні вибухові речовини й підпливаючи до човна, корабля чи навіть підводного човна могло статись детонування вибухівки й таким чином корабель міг піти на дно", - додає історик.
Як раніше під час війни використовували голубів (скрін з відео)
Однак з часом військові цивілізовані країни відмовились від використання тварин на війні та світ перейшов до цифрових технологій.
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