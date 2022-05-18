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Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тварин

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Середа 18 травня 2022 17:51
Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тварин Як у минулих століттях під час війни використовували тварин (wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Через брак технологій раніше військові й дійсно могли використовувати птахів та тварин для розвідки або як зброю. Однак у сучасному 21 столітті цього не потрібно робити.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Як використовували тварин

Зокрема, тварин проти конкурентів почали використовувати у Середньовіччі. Тоді були випадки, коли заражених тварин запускали у міста для послаблення їхнього економічного впливу.

За словами історика Олександра Алфьорова, такі випадки були в італійських містах-державах, які змагались за панівне становище на морі та в торгівлі.

Розвідку здійснювали голуби

Повідомляється, що під час Першої та Другої світових воєн для ведення розвідки використовували голубів.

"Ми говоримо про 50-70 роки минулого століття. Тоді голубів почали використовувати, як супер-шпигунів. Американці розробили камери, які важили 35 грамів. Також був пояс, який важив 5 грамів. Таким чином птахи летіли та фотографували усе", - каже Алфьоров.

Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тваринГолуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тваринЯк у Середньовіччя використовували голубів (скрін з відео)

До того ж воронів військові використовували для доставки вантажів та прослуховування противника. Також їх використовували, щоб вкрасти якісь документи просто зі столу керівника якоїсь організації.

Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тваринЯк раніше під час війни використовували голубів (скрін з відео)

Дельфіни-камікадзе

Окрім птахів, використовували й дельфінів, які просто піддавались дресируванню.

"Такі дельфіни-вбивці або дельфіни-камікадзе могли нести на своїй спині певні вибухові речовини й підпливаючи до човна, корабля чи навіть підводного човна могло статись детонування вибухівки й таким чином корабель міг піти на дно", - додає історик.

Голуби-шпигуни та дельфіни-камікадзе: як раніше під час війни використовували тваринЯк раніше під час війни використовували голубів (скрін з відео)

Однак з часом військові цивілізовані країни відмовились від використання тварин на війні та світ перейшов до цифрових технологій.

Раніше ми повідомляли, що Росія поширює фейк про біологічну і хімічну зброю в Україні.

Також ми писали, добровольцям ТРО дозволили використовувати стрілецьку зброю.

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