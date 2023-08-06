Главный "враг" вашего знака Зодиака, с которым не получится ни дружбы, ни любви

Овен

Главным врагом Овнов среди других представителей зодиакального круга является Скорпион. Его энергетика просто подавит ваш сильный характер.

Коварные Скорпионы славятся тем, что умеют превращать целенаправленных личностей в тех, кто просто плывет по течению.

Телец

Стрелец может легко сбить вас с намеченного пути, увлекая тем, что интересно ему самому. Результатом длительного общения станет пустая трата времени на развлечения и суету.

Отрываясь от земли, вы теряете почву под ногами, а это для вас очень опасно.

Близнецы

Астрологи советуют вам держаться подальше от Козерогов. Они будут стремиться загнать вас в определенные рамки, лишая свободы и простора для вдохновения.

В таких отношениях вы из души компании превратитесь в депрессивного и дерганого человека.

Рак

Водолей никогда не даст вам чувство душевного комфорта и покоя. Напротив, он внесет хаос в вашу жизнь и заставит изрядно понервничать своими экстравагантными проделками.

После общения с ним вам вообще долго не захочется ни с кем знакомиться.

Лев

Рыбы - полный антипод Львов. Рано или поздно вода погасит огонь, оставив только внешнюю оболочку.

Постепенно харизма начнет проявляться все меньше и вам останется лишь довольствоваться воспоминаниями о том, как вы когда-то блистали в обществе.

Дева

Вам небезопасно сближаться с Овном, который поначалу покажется вам очень интересным. Безумный темп жизни огненного знака быстро утомит вас, но не ждите, что он проникнется вашим желанием отдохнуть.

С присущим ему эгоизмом Овен проигнорирует чужие потребности.

Весы

Весы и Телец находятся под покровительством Венеры, но земной знак оказывает губительное воздействие на представителей воздушной стихии.

Причина этого - грубость и желание навязать свое мнение. Прагматизм Тельца "убьет" ваш энтузиазм и творческое начало.

Скорпион

Близнецы - единственный знак Зодиака, которым вы не сможете манипулировать. Напротив, существует большая вероятность попасть в его сети, ведь в отношении интриг он вам составит серьезную конкуренцию.

Общаясь с таким человеком, вы больше потеряете, чем приобретете.

Стрелец

Бойтесь спокойных Раков. Это именно тот случай, когда в тихом омуте черти водятся. Вы не заметите, как начнете к ним прислушиваться, отказываясь от грандиозных планов в пользу стабильности.

Если не хотите жалеть об упущенных возможностях, поменьше общайтесь с этим водным знаком.

Козерог

В астрологии Солнце является врагом Сатурна. Это наглядно демонстрирует пара Лев и Козерог. Сначала вы будете очарованы представителем огненной стихии, но потом пожалеете о том, что когда-нибудь с ним познакомились.

Он перевернет ваш внутренний мир и оставит его в хаосе.

Водолей

Для вас важна индивидуальность, которую вы легко можете потерять из-за Девы. Этот земной знак любит критиковать, поэтому чужие планы и желания он разносит в пух и прах.

Для него ваши идеи будут слишком креативными, и он всеми силами постарается разубедить вас их осуществлять.

Рыбы

Вы привыкли очаровывать других, но сами станете жертвой обаяния Весов. Их внешняя открытость окажется обманчивой.

В попытках завоевать внимание непреступного представителя воздушной стихии вам не раз придется испытать эмоциональные переживания.