Главные тренды осени 2023: Андре Тан рассказал, какие вещи будут в моде

Монохром

Бордовый, бежевый, черный, серый или коричневый - в этом сезоне актуально одевать монохромные комплекты в одном цвете.

По словам стилиста, удачно подобранные оттенки - непревзойденный вид. Можно носить костюмы-тройки или совмещать широкие брюки и "строгий" жакет.

Монохром (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Возвращение нулевых

Этот год "пронизан" влиянием 2000-х. От широких карго до украшенных пуговицами кардиганов и смелых мотоциклеток - эти трендовые вещи не теряют актуальности уже не один сезон.

Однако в этот раз акцент не только на нарядах, но и на аксессуарах: футуристические очки, цепочки, массивные украшения и блестящие сумки.

Нулевые (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Фактурная кожа

Кожа - основной материал, которым удивляли дизайнеры. Осенью-зимой она всегда в списке актуальных трендов.

В этот раз популярны изделия из искусственной кожи, имитирующей фактуру рептилий, с вышивкой или тропинкой.

Фактурная кожа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Костюм в полоску

Костюм в полоску станет главным предметом вашего гардероба в новом сезоне. Это не только эффектный элемент для делового образа, но и классическое решение, позволяющее выглядеть безупречно.

Костюм в полоску (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Изысканные высокие сапоги

Этот сезон "ставит на пьедестал" высокие сапоги до колен, отражая романтику и бунтарство. Они не только визуально удлиняют силуэт, но и практичны в ношении.

Высокие сапоги (фото: instagram.com/andre_tan_official)