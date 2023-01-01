Главные мужские страхи и комплексы: психологи раскрыли "слабые места"

Лишний вес

Думаете, никого не парит их "пивной животик"? Конечно, парит, еще как! Большинство мужчин, к сожалению, сегодня разленились.

Страх облысения

Для мужчин лысина – это самый настоящий признак того, что молодость проходит.

К тому же, считается, что лысеющие мужчины становятся менее привлекательными в женских глазах.

Социальный статус

Если ваш новый знакомый наотрез отказывается говорить, чем он занимается и где работает, или всячески уклоняется от этой темы, возможно, он просто очень стесняется своего места работы.

Низкий рост

Для большинства женщин – это вообще не проблема. Но в понимании многих мужчин, "идеальный партнер" для девушки непременно должно быть высоким.

Половой член

Мужское достоинство – первый предмет комплексов почти любого мужчины. Да, есть счастливчики, которые гордятся своими размерами "там". Есть и те, которых вполне удовлетворяет и имеющийся в их распоряжении средний размер. Но даже обладатели приличных размеров, могут испытывать сомнения и хотеть еще больше.