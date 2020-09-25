Головний біль може бути симптомом небезпечного захворювання: як відрізнити

Головний біль може бути симптомом захворювання (Фото: freepik.com)

Фахівці перерахували всі види головного болю і назвали небезпечні симптоми

Головний біль відвідує практично всіх людей на планеті. У деяких голова болить на зміну погоду, від перенапруження, від втоми. А деяких все життя супроводжують мігрені, які зазвичай передаються у спадок.

Зазвичай головний біль знімають звичайними знеболювальними таблетками, але медики не рекомендують ними захоплюватися, через те, що часті головні болі можуть сигналізувати про те, що є проблеми зі здоров'ям. Як відрізнити звичайний головний біль від симптому серйозного захворювання, пише видання Changeua.

Первинні головні болі

Такі болі не вказують на наявність хвороби. Вони викликані підвищеною чутливістю, генетичними факторами, запаленням кровоносних судин в області шиї та голови.

Кластерний головний біль

Цей вид болю зустрічається рідше і частіше буває у чоловіків. Проявляється у вигляді імпульсових неприємних відчуттів, які відбуваються в одній ділянці та з одного боку голови. Лікарі рекомендують випити знеболювальну пігулку і постаратися розслабитися.

Мігрень

Важкий головний біль, пульсуючий, який може супроводжуватися нудотою, підвищеною чутливістю до світла і звуку. Мігрень часто буває спадковою. Найчастіше вона викликана стресами, курінням, голодуванням, різкими змінами погоди та алкоголем. Самолікуванням займатися категорично не рекомендується, для правильної схеми лікування потрібна консультація лікаря.

Головний біль тензіонного типу

Проявляється у вигляді стиснення лоба і спазмів у ділянці очей, горла, потилиці. Щоб зняти біль, доводиться утримувати голову в одному положенні протягом тривалого часу. Якщо такі болі виникають часто, то потрібно більше часу приділяти фізичним навантаженням і обов'язково відвідати лікаря.

Вторинні головні болі

Такі головні болі часто бувають викликані поганим фізичним станом або хворобою. Пульсуючий біль може бути викликаний різким звуженням кровоносних судин через передозування кофеїну. Потрібно знизити споживання кави та пити багато води.

Двосторонній біль в області очей може свідчити про проблеми з органами зору. Варто звернутися до офтальмолога.

Якщо до кінця дня відчувається сильний біль в навколоносових пазухах, то це симптом набряку слизової чи гострої інфекції. До лікаря слід звернутися негайно.

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