Лікар назвала несподівані симптоми COVID-19 у дітей: потрібно відразу до фахівця

Симптоми коронавірусу у дітей (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст назвала симптоми коронавірусу, які є тільки у дітей

Коронавірус в більшості випадків проявляється симптомами схожими з іншими респіраторними захворюваннями, такими як ГРЗ, грип. Будь-яка застуда повинна розглядатися як можлива коронавірусна інфекція, вважає дитячий інфекціоніст Світлана Куніцина.

Вона розповіла, які симптоми COVID-19 більш характерні для дорослих і назвала відмітну рису цієї хвороби у дітей. Про це повідомляє ТСН.

Куніцина перерахувала симптоми коронавірусу: підвищення температури, біль у горлі, кашель та нежить. Вона зазначила, що нежить раніше не входив в список, але зараз у багатьох захворювання починається саме з нього.

"Відразу говорили, що нежиті при коронавірусу немає, а зараз ми бачимо, що це один з основних симптомів. Наявність нежитю не виключає можливості наявності коронавірусної інфекції. Кашель – він може бути, а може і не бути. Температура теж може бути різною - від нормальної до гіпервисокої. Також присутні слабкість, стомлюваність, сонливість. Навіть хвороба починається з того, що людина відчуває незрозумілу невмотивовану іншими причинами слабкість", - розповіла лікар.

Вона зазначила, що специфічний симптом коронавірусу у дорослих – це втрата нюху і при інших респіраторних захворюваннях він не зустрічається. У дітей симптоматика захворювання майже така ж, як і у дорослих, але є один нюанс.

"У дітей, на відміну від дорослих, є характерні симптоми – це блювота і пронос. Акцент на тому, що все ж таки діти хворіють легше і ті важкі прояви у вигляді погіршення дихання, відчуття нестачі повітря, упор на високій гарячці – такі симптоми у дітей більш рідкісні. Коронавірус у дітей проходить частіше всього як середньої тяжкості ГРЗ", - зазначила інфекціоніст.

Вона порекомендувала батькам звертатися за допомогою відразу, як тільки з'являються перші симптоми у дітей і підозра на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дали новий прогноз про другу хвилю коронавірусу в Європі.

А також розповідали про те, що українка розповіла правду про перші симптоми COVID-19.