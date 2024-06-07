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Главная ошибка туристов: это нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются в аэропорту

Почему могут теряться чемоданы (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Во время путешествий многие сталкивались с тем, что чемоданы исчезают в аэропорту. Сотрудники теряют багаж пассажиров очень часто. И виной тому распространенная ошибка, связанная с чемоданами.

Что запрещено делать с чемоданами, чтобы они не потерялись в аэропорту, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на RSVP Live.

Почему в аэропорту теряются чемоданы 

Сотрудник аэропорта в Дублине рассказал, что многие туристы стараются украсить свой багаж, а потому используют разные ленты. И если вы что-то привязываете к своему чемодану, то будьте готовы к тому, что из-за этого он потеряется.

Людям кажется, что они упрощают себе жизнь, ведь багаж с лентами точно не затеряется среди других. Однако это не так, вы лишь увеличиваете риск потери своих вещей.

"Ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам, чтобы их можно было идентифицировать, могут вызвать проблемы при сканировании сумок в багажном зале" - рассказал работник.

"Если сумку невозможно отсканировать автоматически, система может запросить протокол ручной обработки, что может означать, что ваша сумка не доберется до рейса", - добавил он.

Как не потерять багаж в аэропорту (иллюстрация: freepik.com)

Что нельзя класть в чемодан перед полетом

Также сотрудник аэропорта дал необычный совет. Оказывается, в чемодан не стоит класть марципан. Чаще всего это лакомство упаковано и расфасовано так, что визуально оно очень похоже на взрывчатку. Из-за этого при осмотре ваш багаж могут изъять, а вас вызвать на досмотр.

Помимо этого, чемоданы теряются из-за наклеек. Туристы нередко оставляют на них старые талоны из багажных отделений других компаний, из-за чего возникает путаница.

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