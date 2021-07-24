Голова розколюється: ці продукти допоможуть вгамувати біль без ліків

Головний біль часто псує плани та знижує працездатність, настрій і погіршує загальний стан організму. Вгамувати головні болі можна за допомогою спеціальних ліків, а можна використовувати звичайні продукти, які є майже на кожній кухні.

Які продукти допоможуть впоратися з головним болем, розповіли на порталі Newsyou.

Як розповіли медики, деякі продукти допоможуть впоратися не тільки з ситуативним головним болем, але і при регулярному використанні можуть побороти навіть часті мігрені та реакцію на перепади погоди.

Банан

Банани заповнюють енергію і запобігають напади мігрені, оскільки в них багато магнію. Дефіцит магнію є однією з частих причин регулярних головних болів. У них до 74% рідини, а це теж корисно для організму, щоб нормалізувати водний баланс.

Кавун

Ці ягоди складаються з води на 92%, і кавуни допомагають уникнути зневоднення організму навіть в сильну спеку. Зневоднення стає частим фактором виникнення головного болю й у кожної третьої людини з мігренями – низька кількість води в організмі стає спусковим гачком до початку нападу.

Насіння і горіхи

Насіння льону і чіа, пророслі насіння гарбуза, кеш'ю – всі ці продукти у великій кількості містять магній. У насінні гарбуза міститься ще велика кількість клітковини. Невелика порція цих продуктів щодня стане відмінним способом позбутися від частих головних болів.

Трав'яні чаї

Чай сам по собі сприяє кращій гідратації в організмі. Чай з перцевою м'ятою знижує тиск носових пазух. А закладеність носа і тиск в пазухах є частими причинами головного болю.

Ягоди

Всі ягоди з високою кількістю антиоксидантів стають відмінним способом для позбавлення болю в голові. Медики рекомендують чорницю, полуницю, ожину і малину.

Шпинат

Листова зелень містить велику кількість магнію, який зменшує, а іноді й запобігає мігрень.

Гриби

Іноді головний біль виникає в результаті проблеми всмоктування шлунком корисних речовин через підвищену кишкової проникності. Але допомогти шлунку можуть гриби, через те, що в них міститься багато рибофлавіну (вітаміну В2). Також його багато в кіноа і яйцях.