Голова раскалывается: эти продукты помогут унять боль без лекарств

Головная боль часто портит планы и снижает работоспособность, настроение и ухудшает общее состояние организма. Унять головные боли можно с помощью специальных лекарств, а можно использовать обычные продукты, которые есть почти на каждой кухне.

Как рассказали медики, некоторые продукты помогут справиться не только с ситуативной головной болью, но и при регулярном использовании могут побороть даже частые мигрени и реакцию на перепады погоды.

Бананы

Бананы восполняют энергию и предотвращают приступы мигрени, так как в них много магния. Дефицит магния является одной из частых причин регулярных головных болей. В них до 74% жидкости, а это тоже полезно для организма, чтобы нормализовать водный баланс.

Арбуз

Эти ягоды состоят из воды на 92%, и арбузы помогают избежать обезвоживания организма даже в сильную жару. Обезвоживание становится частым фактором возникновения головной боли и у каждого третьего человека с мигренями – низкое количество воды в организме становится спусковым крючком к началу приступа.

Семечки и орехи

Семена льна и чиа, проросшие семена тыквы, кешью – все эти продукты в большом количестве содержат магний. В семечках тыквы содержится еще большое количество клетчатки. Небольшая порция этих продуктов ежедневно станет отличным способом избавиться от частых головных болей.

Травяные чаи

Чай сам по себе способствует лучшей гидратации в организме. Чай с перцовой мятой снижает давление носовых пазух. А заложенность носа и давление в пазухах являются частыми причинами головной боли.

Ягоды

Все ягоды с высоким количеством антиоксидантов становятся отличным способом для избавления боли в голове. Медики рекомендуют чернику, клубнику, ежевику и малину.

Шпинат

Листовая зелень содержит большое количество магния, который уменьшает, а иногда и предотвращает мигрень.

Грибы

Иногда головная боль возникает в результате проблемы всасывания желудком полезных веществ из-за повышенной кишечной проницаемости. Но помочь желудку могут грибы, так как в них содержится много рибофлавина (витамина В2). Также его много в киноа и яйцах.