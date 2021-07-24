Голова раскалывается: эти продукты помогут унять боль без лекарств
Головная боль часто портит планы и снижает работоспособность, настроение и ухудшает общее состояние организма. Унять головные боли можно с помощью специальных лекарств, а можно использовать обычные продукты, которые есть почти на каждой кухне.
Какие продукты помогут справиться с головной болью, рассказали на портале Newsyou.
Как рассказали медики, некоторые продукты помогут справиться не только с ситуативной головной болью, но и при регулярном использовании могут побороть даже частые мигрени и реакцию на перепады погоды.
Бананы
Бананы восполняют энергию и предотвращают приступы мигрени, так как в них много магния. Дефицит магния является одной из частых причин регулярных головных болей. В них до 74% жидкости, а это тоже полезно для организма, чтобы нормализовать водный баланс.
Арбуз
Эти ягоды состоят из воды на 92%, и арбузы помогают избежать обезвоживания организма даже в сильную жару. Обезвоживание становится частым фактором возникновения головной боли и у каждого третьего человека с мигренями – низкое количество воды в организме становится спусковым крючком к началу приступа.
Семечки и орехи
Семена льна и чиа, проросшие семена тыквы, кешью – все эти продукты в большом количестве содержат магний. В семечках тыквы содержится еще большое количество клетчатки. Небольшая порция этих продуктов ежедневно станет отличным способом избавиться от частых головных болей.
Травяные чаи
Чай сам по себе способствует лучшей гидратации в организме. Чай с перцовой мятой снижает давление носовых пазух. А заложенность носа и давление в пазухах являются частыми причинами головной боли.
Ягоды
Все ягоды с высоким количеством антиоксидантов становятся отличным способом для избавления боли в голове. Медики рекомендуют чернику, клубнику, ежевику и малину.
Шпинат
Листовая зелень содержит большое количество магния, который уменьшает, а иногда и предотвращает мигрень.
Грибы
Иногда головная боль возникает в результате проблемы всасывания желудком полезных веществ из-за повышенной кишечной проницаемости. Но помочь желудку могут грибы, так как в них содержится много рибофлавина (витамина В2). Также его много в киноа и яйцах.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали рыбу, которая очень опасна летом.
А также рассказывали о том, какие продукты вызывают в жару сильную жажду.