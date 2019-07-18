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Голова потрапила в пастку: дитина застрягла на дитячому майданчику (фото, відео)

STYLERЖиття    18.07.2019 - 14:33
Голова потрапила в пастку: дитина застрягла на дитячому майданчику (фото, відео)
Дитина застрягла на дитячому майданчику (фото: колаж РБК-Україна)

Хлопчик грався на дитячому майданчику біля будинку і застряг

У вівторок, 16 липня, шестирічний хлопчик грався на дитячому майданчику і засунув голову в отвір в металевому навісі, але витягти її самостійно вже не міг. Інцидент стався в селищі Новотроїцьке Херсонської області близько 20:18. Про це повідомляє ДСНС.

На місце події виїхали рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники дуже акуратно почали операцію з визволення дитини.

Голова потрапила в пастку: дитина застрягла на дитячому майданчику (фото, відео)

З допомогою гідравлічного інструменту вони обережно, відкушуючи метал, розширили простір до розмірів, який дозволив безболісно звільнити голову хлопчика.

В результаті події хлопчик не постраждав і відбувся легким переляком.

Дитина застрягла на дитячому майданчику (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що на українському курорті дорослі спостерігали, як тоне дитина, і знімали на відео. Інцидент стався в Херсонській області недалеко від Залізного порту, де люди часто відпочивають "дикуном".

Раніше повідомлялося про те, що в Луцьку 11-місячне немовля вилетіло з вікна квартири, яка знаходиться на п'ятому поверсі. Дивом дитина зачепилася за профіль балкона не третьому поверсі і це врятувало їй життя.

Ми також писали про те, що поки батьки займалися своїми справами, під Миколаєвом поїзд збив трирічну дитину. Інцидент стався в місті Первомайськ.

 

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