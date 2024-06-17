Голевая феерия в Турине и позор в Констанце: история противостояний Украины и Румынии

История противостояний Украины и Румынии перед Евро-2024

Румыния - Украина (2016 год)

Товарищеский матч

Последний на сегодняшний день матч между этими сборными состоялся 29 мая 2016 года в Турине. Тогда наша команда под руководством Михаила Фоменко забила румынам четыре гола, пропустив три.

В составе "сине-желтых" отличились Роман Зозуля, Александр Зинченко (для которого это был дебютный гол за сборную), Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко. Румыны ответили дублем Дениса Алибека и голом Николае Станчу, но спастись от поражения не смогли.

Румыния - Украина (2011 год)

Кубок Кипрской футбольной ассоциации

8 февраля 2011 года в полуфинале международного товарищеского турнира на Кипре команды сыграли вничью 2:2, после чего Украина (благодаря в первую очередь Александру Шовковскому) победила в серии пенальти (4:2).

Украина - Румыния (2010 год)

Товарищеский матч

А впервые Украина обыграла Румынию 29 мая 2010 года во Львове - на стадионе “Украина" перед 22 тысячами болельщиков. Победный для нас автогол записали на свой счет Габриэль Тамаш и Кристиан Киву.

Украина - Румыния (2003 год)

Товарищеский матч

До 2010 года наша сборная встречалась с румынами трижды. И, к сожалению, все матчи заканчивались победой наших географических соседей.

В Донецке в августе 2003-го "сине-желтые" проиграли на заполненном под завязку стадионе "Шахтер". Два безответных гола в ворота СаШо забил на тот момент один из самых звездных футболистов своей сборной Адриан Муту.

Румыния - Украина (2002 год)

Товарищеский матч

В марте 2002 года на стадионе в Констанце украинцы "получили" четыре мяча в первом тайме. Подопечные Буряка смогли ответить лишь одним точным ударом Сергея Щищенко.

Румыния - Украина (2001 год)

Кубок Кипрской футбольной ассоциации

Первая встреча сборных состоялась в рамках турнира на Кипре в 2001 году. Единственный гол в матче в добавленное время забил Ливиу Чоботариу.