Голова болить на погоду: чому це відбувається і як з цим можна впоратися

Головний біль і погода

Реакція на зміну погоди називається метеозалежністю. Вона зазвичай проявляється в сильних головних болях, запамороченнях, нудоті. Як пояснює лікар, зміна погоди в такому випадку виступає спусковим гачком, який погіршує самопочуття. І причина криється не в погоді, а в порушення роботи організму.

Наприклад, у людини може бути порушений тонус судинної стінки. І підвищення або падіння атмосферного тиску може викликати зміни тиску в судинах і тканинах. Судини з порушенням тонусу не можуть швидко адаптуватися під зміни атмосферного тиску і порушується живлення тканин мозку киснем, що призводить до головних болів і зміни артеріального тиску у людини.

Чутливість до змін погоди можуть мати люди зі складною і стресовою роботою або ті, хто часто перебуває в стані стресу. Їх судини й так знаходяться в спазмі через вироблення гормонів стресу. А в такому стані судинам складно швидко адаптуватися до розширень або звужень через зміни атмосферного тиску.

Судини можуть втрачати еластичність через підвищений вміст цукру в крові, надмірної ваги, проблем з печінкою. Змінюється жировий склад крові та порушується обмін крові. Якщо просвіт судини звужується або закупорюється, то у мозку починається кисневе голодування, а це підвищує ризик інсульту.

Як боротися з такими головними болями

Лікар рекомендує звернутися до фахівця, якщо головні болі стають регулярними. Прийом ліків може зняти біль, але не усунути її причини. Тривалий прийом таблеток може привести до появи хронічного головного болю. Це означає, що головні болі будуть присутні більш ніж половину місяця протягом останніх трьох. Може навіть розвинутися біль, який буде пов'язаний з постійним прийомом знеболюючих. Лікар допоможе встановити причину болю і допоможе підібрати адекватне лікування.

Чим ще можна допомогти організму

Спеціаліст назвала процедури, які допоможуть впоратися з головними болями в домашніх умовах.

Вона радить займатися ходьбою, бігом, плаванням 2-3 рази на тиждень. При навантаженнях збільшується серцевий ритм і кровотік. Це допомагає розширити судини й кров починає нормально циркулювати.

Добре допомагає контрастний душ - він змушує судини розширюватися і звужуватися.

Також можна походити на масаж або робити самостійно масаж для шийного відділу. Це знімає гіпертонус і покращує приплив крові до мозку.

Прогулянки на свіжому повітрі - універсальний засіб. Можна ходити пішки на роботу і з роботи, виїжджати на вихідних в гори, на природу, в ліс.

З продуктів в раціон потрібно додати банани, квашену капусту, виноград, яблука і брюссельську капусту. У них міститься бурштинова кислота, яка допомагає поліпшити дихання тканин, перенесення кисню з крові в клітини та прискорює обмін речовин.

Крім того, лікар радить висипатися і чергувати роботу і відпочинок. Для цього потрібно навчитися після роботи не відкривати робочі чати, не засиджуватися допізна на роботі й не працювати на вихідних без гострої потреби.