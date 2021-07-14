Голосуй за Україну! Гол Ярмоленка може стати кращим на Євро 2020

Гол футболіста збірної України Андрія Ярмоленка в матчі з командою Нідерландів на Євро 2020 можуть визнати найкрасивішим на всьому чемпіонаті.
Цей дальній удар українського вінгера на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі увійшов у шорт-лист з 10 кращих голів за версією технічних спостерігачів УЄФА, і тепер переможця конкурсу повинні вибрати на відкритому голосуванні.
Кожен бажаючий може підтримати свого фаворита - одного з десяти претендентів на авторство супер голу Євро 2020. Для цього достатньо на сайті УЄФА віддати на сайті голос за учасника конкурсу, і той чи інший забитий футболістом м'яч увійде в історію чемпіонату як найкращий.
Андрій Ярмоленко (фото: uefa.com)
У цій грі Ярмоленко обвідним ударом потрапив у верхній кут воріт, повернув інтригу в матч, а також став автором топ-голу.
Ось так виглядав цей гол-красень у виконанні Ярмоленка:
Відео: гол Ярмоленка в матчі з Нідерландами на Євро 2020
Всього в топ-10 голів за версією технічних спостерігачів УЄФА увійшли:
Зауважимо, що в тому матчі зі збірною Нідерландів підопічні Андрія Шевченка 13 червня поступилися з рахунком 3:2. Сама гра видалася дуже динамічною, і по ходу українці змогли після двох пропущених м'ячів у ворота Бущана зрівняти рахунок, але пізніше отримали ще один гол.
Тоді Андрій Ярмоленко став автором першого голу для України на Євро 2020, а другий м'яч забив Роман Яремчук після подачі від Руслана Малиновського зі штрафного.
За підсумками гри капітан збірної України Ярмоленко зазначив: "Нам вдалося зрівняти рахунок, програючи 2:0, і дуже прикро програти на останніх хвилинах. У нас були моменти в першому таймі, треба було просто їх реалізувати... Це була складна гра. Ми розуміли, що нам протистоїть серйозний суперник".
Андрій Ярмоленко (фото: instagram.com/maartenstekelenburg)
Нагадаємо, раніше ми публікували яскраве відео всіх голів України на Євро 2020.