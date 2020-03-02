Голос країни 2020: на шоу розгорівся сепаратистський скандал

Голос країни 7 випуск 10 сезону вийшов 1 березня 2020 року на телеканалі 1+1. У прямому ефірі програми представили учасницю з Абхазії, яка є жителькою невизнаної республіки Грузії. Анжелі Кансузян 23 роки, вона з села Пшап (Абхазія).

Про цей факт написав журналіст Олександр Войт на своїй сторінці в Facebook. У мережі відразу ж відреагували на інцидент.

"Голос країни представив учасницю і протитрувал її країну... Абхазія. Немає слів... якби в Грузії був "Голос" і представили якусь співачку з "ДНР". Яка в Україні була б реакція?" –написав Войт.

Не залишив цей факт без уваги і журналіст Андрій Глухенький. Він також висловив свої емоції в пості на Facebook.

"Цікаво, як скоро з такими темпами Голос країни (Voice of the Country) почне тикати ганчірки "ДНР/ЛНР" в прямому ефірі і подавати окупованими Кремлем території України як "країни", з якої прибув учасник?" – написав він.

Користувачі мережі гнівно відреагували в коментарях на учасницю з невизнаної республіки.

Справа в тому, що зазвичай титрують містами. Буває, що титрують країнами. Наприклад, коли місто маленье, наприклад у Молдові. Альо регіонами - не пам пам'ятаю... Того відмазка, що це "регіон Грузії" у цій ситуації не проканає.

Вибачаться, як завжди. Хіба для 1+1 вперше?

Оооо, скоро думаю ще до пів року, сценарій простий, років за три повернути Україну на 6 років назад, це в кращому випадку...

Скріншот коментарів (Facebook)