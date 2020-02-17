Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Голос країни 5 випуск 10 сезону вийшов 16 лютого 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

IT-фахівець Максим Перепелиця сьогодні вперше виступив на сцені для великої публіки. Хлопець прийшов на Голос, щоб запалити цю легендарну сцену і вразити всіх тренерів. Максим продовжить боротьбу на шоу в складі команди Потапа і Насті Каменських.

Максим Перепелиця (фото: facebook.com/goloskrainy)

Максим Перепелиця (відео: YouTube)

Співаючий футболіст Вахтанг Вахтангішвілі вже 10 років займається творчістю, має власний гурт і пише пісні. Сьогодні хлопець вирішив заспівати пісню, яка вже стала сучасною хітом всіх закоханих. Вахтанг проходить далі в команді Потапа і Насті Каменських.

Вахтанг Вахтангішвілі (фото: facebook.com/goloskrainy)

Вахтанг Вахтангішвілі (відео: YouTube)

Сергій Паллаг автор і виконавець пісень, які виконує тільки українською мовою. На жаль, ніхто з суддів проекту не взяв Сергія в свою команду.

Сергій Паллаг (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Паллаг (відео: YouTube)

На сцені 16-річна Зоряна Атлас, яка пережила інсульт півроку тому. Незважаючи на заборону лікарів виступати і співати, дівчина повністю видужала і сьогодні прийшла підкорювати легендарну сцену Голосу. До Зоряни розвернулися всі тренери, але учасниця йде за покликом серця і хоче продовжувати шлях на проекті в команді Монатіка.

Зоряна Атлас (фото: facebook.com/goloskrainy)

Зоряна Атлас (відео: YouTube)

Ганна Безгалова прийшла на проект, щоб розвернути тренерські крісла Дана Балана і Тіни Кароль. Саме їх історія надихнула дівчину заспівати романтичну і зворушливу пісню зіркового дуету "Домой". Дівчина отримала прихильність зіркового дуету. Однак далі вирішила продовжити свій шлях на проекті у складі команди Дана Балана.

Анна Безгалова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Безгалова (відео: YouTube)

Олена Крутиенко, надихнувшись прикладом свого друга Даніеля Салема, вирішила прийти на Голос і змінити своє життя. Дівчина, отримавши консерваторську освіту і маючи великий досвід в музиці, відчуває, що готова стати сольною співачкою. Олена продовжує шлях на Голосі і буде розвиватися під наставництвом Потапа і Насті Каменських.

Альона Крутиенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Альона Крутиенко (відео: YouTube)

У Влада Мартинова було дуже важке дитинство, в 9 років він залишився єдиним чоловіком у родині, і вже у 15 років пішов працювати на завод. Однак прагнення співати на великій сцені досі залишається головною мрією хлопця. На жаль, він не пройшов.

Влад Мартинов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Влад Мартинов (відео: YouTube)

Маріам Жорданія позитивна грузинка, яка все життя соромилася виступати перед великою публікою. Однак сьогодні дівчина подолала свої комплекси і прийшла підкорювати легендарну сцену Голосу. Дівчина продовжить свій шлях в команді Потапа і Насті Каменських.

Маріам Жорданія (фото: facebook.com/goloskrainy)

Маріам Жорданія (відео: YouTube)

Тоня Сова надзвичайно сильна дівчина, яка змогла позбутися від токсичних відносин. Сьогодні вона прийшла на Голос, щоб розповісти свою драматичну історію і застерегти всіх дівчат не повторювати її помилок. Тоня йде до наступного етапу шоу разом з Монатіком.

Тоня Сова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тоня Сова (відео: YouTube)

Аріна Азарова професійно грає на арфі. Сьогодні вона прийшла на Голос, щоб довести всім, що цей музичний інструмент може бути сучасним і завдяки йому хіти можуть звучати по-іншому! На жаль, дівчина далі не пройшла.

Аріна Азарова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Аріна Азарова (відео: YouTube)

Галя Рудик володіє унікальним тембром. Дівчина переконана, що десятий сезон Голоси - це її шанс вийти з бек-вокалістки і стати справжньою артисткою. Вона проходить далі в команді Дана Балана.

Галя Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)

Галя Рудик (відео: YouTube)

Андрій Подкалюк талановитий хлопець, який прийшов на проект з заповітною мрією і великою підтримкою. Зараз учасник співає в ресторанах, щоб прогодувати своїх братів і сестер. І саме сьогодні завдяки їх підтримки він готовий заспівати на сцені Голоси. Андрій продовжить свою участь у проекті в команді Монатіка.

Андрій Подкалюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Андрій Подкалюк (відео: YouTube)

На сцену Голоси вийшла актриса серіалу "Школа" Маша Кондратенко. Дівчина вже брала участь в Голос.Діти і дійшла до фіналу в команді Олега Скрипки. Сьогодні ж дівчина також налаштована дуже рішуче. Маші вдалося своїм голосом розвернути крісло Потапа і Насті Каменських. З ними дівчина продовжить свою участь у шоу.

Маша Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Маша Кондратенко (відео: YouTube)

На сцену Голосу також вийшла відома співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка співала заради свого сина. Зірка захотіла показати, що бути артистом - це зовсім не просто, любов глядача треба заслужити.

Ольга Цибульська (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Цибульська (відео: YouTube)

Backstage п'ятого випуску сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)