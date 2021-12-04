Голландці хотіли на бойових вертольотах вивезти Цемаха з ОРДЛО: розвідник розкрив деталі операції

Нідерландська сторона тривалий час намагалася доставити бойовика-"ДНРівця" Володимира Цемаха для суду в Гаазі у справі про збитий пасажирський "Боїнг" в небі над Донецькою областю в липні 2014 року, і навіть самостійно планувала спецоперації із затримання та вивезення ключового свідка із залученням бойових вертольотів.

Офіцер, який керував успішною операцією української розвідки та СБУ із захоплення Цемаха, розкрив деталі про інші пропозиції здійснення заходу, які лунали від Нідерландів.

"Голландці дуже довгий час намагалися доставити Цемаха. Ця операція планувалася не один рік ними. І вони зверталися до наших органів для цього, до нашого вищого керівництва держави, до президента, з проханням допомогти це зробити", - сказав колишній розвідник.

Червінський зазначив, що оскільки був виявлений цей свідок, і жив він на території України - це можна було зробити.

"Вони навіть планували такі операції, намагалися, розглядали як можливість - проникнути на територію Сніжного, де він проживав, на двох бойових вертольотах, захопити його там, і вивезти", - розповів офіцер.

Але українські розвідники були переконані, що такий спосіб не призвів би до позитивного результату.

"Згідно з нашими, як фахівцям, думками, ця операція була майже нездійсненна. Тобто вона б не закінчилася успіхом на 90%. Але вони хотіли це робити, тому що їм був так важливий Цемах", - сказав Червінський.

Він пояснив, що бойовик керував "протиповітряною обороною" Сніжного, і саме він виставляв "Бук" на позицію, з якої він зробив постріл - запустив ракету і збив "Боїнг" з сотнями цивільних на борту.

Після цього Цемах також "замітав сліди".

"Коли вони зрозуміли, що збили цивільний, а не військовий літак, вони дуже сильно злякалися. Він співпрацював з російським командуванням, він транслював всю інформацію, що там відбувається, і вивіз цей російський екіпаж, російських діючих офіцерів з території Сніжного, вивіз за кордон, щоб можна було приховати цю участь російських військ у збитті "Боїнга", - розповів полковник.

Червінський додав, що з цієї причини Цемах був дуже цінний для Гааги, оскільки міг підтвердити, що саме російські регулярні війська здійснюють терористичні акти на території України.

"Тому ми планували дуже ретельно, і в результаті операції зробили цей захід. Голландська сторона спочатку навіть не повірила цьому успіху, і вони дуже аплодували... На найвищому рівні керівництво Нідерландів і Австралії дзвонили по телефону нашому керівництву, президенту, прем'єру, службам зі словами подяки, і з надією на те, що Цемах виступить ключовим свідком в Нідерландах у Гаазі", - сказав він.

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