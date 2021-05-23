Go_A повернулися з Євробачення 2021: музикантів зустрічали оплесками і піснями

Шанувальники зустрічали групу з плакатами, квітами, прапорами і піснями. Правда через карантинні обмеження всередину їх не пустили, і вони очікували на вулиці.

Учасники гурту зізналися, що втомилися, але знаходяться під враженням від конкурсу. Музиканти зазначили, що дуже цінують те, що глядачі віддали їм друге місце.

"Так, ми дійсно трохи втомлені, але задоволені, класна поїздка. Ми робимо музику для людей, і те, що ми зробили, було круто!" - заявив гурт.

Go_A зізналися, що на Євробаченні 2021 подружилися з переможцем гуртом Måneskin. Можливо, вони навіть заспівають разом. В українців багато творчих планів, і цього року вони хочуть всіх здивувати.

Солістка гурту Катерина Павленко розповіла, що першим дылом по приїзду додому хоче обійняти свого кота. При цьому її бажання збулося швидше, тому що домашнього улюбленця привезли в аеропорт.

Go_A повернулися з Євробачення 2021 (відео: YouTube)