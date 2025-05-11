Навоз или перегной: какая разница и что лучше для вашего сада и огорода?

Самыми популярными органическими удобрениями остаются навоз и перегной. Они увеличивают питательную ценность, улучшают структуру и увлажнение земли. Но что из этого эффективнее и безопаснее для растений?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, которые помогут разобраться в отличиях и преимуществах каждого варианта.

Что такое навоз: виды, преимущества и недостатки

Навоз применяется людьми еще с древних времен как эффективное органическое удобрение. Существует несколько его видов: конский, коровяжий, свиной, козий, овечий и кроличий.

Самыми питательными считаются кроличий, конский и козий навоз - они более плотные, сухие и богатые органикой. Коровий навоз немного уступает по питательности, но он доступнее и дешевле.

В свежем виде навоз может быть агрессивным, особенно кроличий, поэтому его обычно компостируют перед использованием.

Важную роль играет форма навоза - подстилочный вариант лучше разрыхляет землю, но имеет меньше питательных веществ. В целом навоз имеет высокую питательность, способствует активности микроорганизмов и улучшает структуру почвы.

Что такое перегной: образование и свойства

Перегной - это результат разложения органики, обычно навоза, под воздействием микроорганизмов и времени. Чтобы образовался молодой перегной, нужно примерно год, тогда как зрелый может формироваться несколько лет.

В процессе созревания из него выветриваются аммиак, метан, сероводород и другие соединения. Из-за этого снижается азотная ценность, но в то же время удобрение становится безопасным для растений.

Зрелый перегной имеет рассыпчатую структуру, темный цвет и запах свежей земли. Он сразу готов к использованию, поскольку питательные элементы уже в доступной форме. Наиболее ценным считается перегной, переработанный дождевыми червями - такой материал содержит гуматы, аминокислоты и полезную микрофлору.

Так выглядит свежий перегной (фото: Freepik.com)

Сравнение навоза и перегноя: что лучше и когда

Навоз и перегной - два лучших органических удобрения, но имеют разные свойства.

Навоз отдает питательные вещества постепенно и долгосрочно улучшает плодородие почвы. Однако в свежем виде его нельзя вносить непосредственно под корни растений.

Перегной действует мягко, быстро питает растения и подходит для любой культуры. Если оценивать удобство в работе и безопасность - перегной имеет преимущество. А вот по продолжительности действия и количеству питательных веществ выигрывает навоз.

Идеальное решение - комбинировать оба удобрения в зависимости от задач и сезона.

Как правильно использовать навоз и перегной

Для достижения наилучшего результата важно знать, когда и как применять каждый из видов удобрений.

Навоз прекрасно подходит для перекопки целины или подготовки почвы с осени. Его лучше вносить заранее, чтобы он успел разложиться до активной вегетации. Для постепенного обогащения почвы на перспективу подойдет навоз. Особенно удобно работать с гранулированными формами - они не имеют запаха и легко разлагаются.

Перегной, наоборот, можно использовать прямо перед посадкой - он безопасен для корней. Если нужна быстрая подкормка - лучше выбрать перегной.