Глобальная катастрофа в 2025 году? Четыре известных экстрасенса дали жуткий прогноз для человечества

Мир балансирует на грани глобальных потрясений, и, по словам четырех самых известных экстрасенсов, 2025 год может стать роковым.

Болгарская мистик Баба Ванга, французский астролог XVI века Нострадамус, бразильский экстрасенс Атос Саломе и лондонский гипнотерапевт Николя Аужула - все они, независимо друг от друга, сделали одно и то же жуткое пророчество: в этом году мир может всколыхнуть разрушительная война, которая приведет к катастрофическим последствиям.

Жуткие предсказания от известных прорицателей

Баба Ванга, которую называют "Нострадамусом Балкан", ранее уже поражала точностью своих прогнозов, предсказав теракты 11 сентября, смерть принцессы Дианы и возвышение Китая.

А еще она предупреждала, что Европу в 2025 году охватит разрушительная война, которая ознаменует "падение человечества" и "опустошит" население.

Интересно, что ее предсказания относительно сокрушительных землетрясений в этом году уже начали сбываться, поскольку Мьянма и Таиланд столкнулись с разрушительными толчками в прошлом месяце.

Нострадамус в своей знаменитой "Книге Пророчеств", написанной в 1555 году, также предупреждал о большой войне, которая коснется Великобритании.

Он писал: "Когда те, кто приезжает из европейских земель, увидят, как Англия установила свой трон позади. С ее флангов идут жестокие войны".

По его словам, "королевство будет отмечено жестокими войнами, возникнут враги изнутри и извне. Великий мор из прошлого вернется, нет более смертоносного врага под небом".

Атос Саломе, 38-летний бразильский экстрасенс, которого называют "Живым Нострадамусом", также предсказывает неизбежную Третью мировую войну.

Саломе известен тем, что правильно прогнозировал пандемию коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и глобальный сбой в работе Microsoft.

Он предупредил, что "худшее еще впереди" и отметил рост проблем, связанных с кибервойной и использованием технологий как основных форм боевых действий в XXI веке. "Это война не просто людей, но и машин", - отметил он.

Лондонский гипнотерапевт Николя Аужула, которому сейчас 38 лет, соглашается, что 2025 год будет "годом, когда в мире будет не хватать сострадания". Он ожидает "ужасных актов человеческого зла и насилия друг в отношении друга - во имя религии и национализма", предсказывая, что Третья мировая война может наступить до середины этого года.