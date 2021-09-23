Журналісти знайшли у голови Дніпровського апеляційного суду десяток об'єктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця

Зазначається, що в офіційному шлюбі пара не перебуває і глава Дніпровського апеляційного суду в деклараціях співмешканця не вказує.

У свої фінансові звіти Деркач внесла лише три залізних гаражі, квартиру в рідному для неї Кривому Розі та квартиру дочки, де вона нібито проживає.

"У судді досить хороший оклад і відносно невеликі грошові заощадження. Але це лише та частина майна, яка "б'ється" з офіційними доходами Деркач", - сказано в статті.

Журналісти припустили, що більша частина багатств записана саме на Черниша: від великого заміського будинку до десятків об'єктів житлової та комерційної нерухомості.

Чим же займається чоловік судді? Раніше Олександр Черниш займався пасажирськими перевезеннями. На нього були зареєстровані кілька переобладнаних під маршрутки автомобілів.

На Черниша оформлені також квартири та нежитлові приміщення. Наприклад, у Кривому Розі - дві квартири (трьох- і двокімнатна) по вулиці Металургів. Приміщення суміщені й використовуються як офіс.

Ще дві житлові квартири Черниша в Кривому Розі - це 4-кімнатна по вулиці Балакіна і 2-кімнатна по вулиці 20-го партз'їзду.

Комерційна нерухомість у чоловіка в Кривому Розі також є - на вулиці Косіора, заявили журналісти. Приміщення складається з двох поверхів і вбудовано в перший поверх чотириповерхового будинку.

На тій же вулиці на ім'я Олександра Черниша зареєстровано ще одне нежитлове приміщення.