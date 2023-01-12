Главой целой епархии УПЦ (МП) хотят сделать священника-сепаратиста: разгорается скандал

В Закарпатской области в "Хустской" епархии УПЦ (МП) возник скандал с назначением главы епархии Венедикта Хромея, который открыто поддерживает все действия России. В частности, это может иметь серьезные последствия, учитывая полномасштабную войну России против Украины.
Об этом сообщил глава общественной организации "Світанок", соучредитель проектов "Декомунізація.Україна" и "Мова.Харків" Вадим Поздняков в Facebook.
В Тячевском районе Закарпатья решение о выходе из-под контроля "Хустской" епархии УПЦ (МП) приняло сразу целое Солотвинское благочиние, священики которого дали хороший пример другим.
Однако на днях верующих и священников Солотвинского благочиния УПЦ (МП) шокировала новость, что руководство "Хустской" епархии хочет назначить нового благочинного (административную должность священника) - скандально известного Венедикта Хромея.
По словам Позднякова, этот клирик имеет в своей биографии российские следы. Венедикт Хромей поддерживает идеологию "русского мира", является сторонником "радикального русинства" и имеет связи с лицами, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.
В частности, 24 февраля он публиковал обращение патриарха Кирилла и неоднократно выражал антиукраинские взгляды.
Также священник, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, проводит богослужебные ритуалы в атрибутике, на которой есть российские символы. Что и прямо указывает на поддержку РФ.
Кроме того, в соцсетях он также не скрывает своих пророссийских взглядов. Монах поддерживает российскую теорию о том, что Россия не напала на Грузию, а именно Грузия напала на Цхинвал. Поэтому не исключено, что он также думает и о нападении России на Украину.
Позднякова отметил, что сейчас готовится обращение в СБУ.
Священник Венедикт Хромей, поддерживающий РФ (facebook.com/Nevidomy)
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