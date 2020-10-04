Головні штрафи для водіїв маршруток і таксі: ви про них навіть не підозрювали

Перевізники в Україні навіть не підозрюють за що вони можуть отримати немаленький штраф. Для водіїв у нашій країні існує багато різних штрафів, але є такі, що стосується безпосередньо тільки тих, хто займається певною сферою діяльності.

Водіїв міського транспорту можуть оштрафувати за відмову возити пільговиків або висадку пасажирів в недозволеному місці. Про це інформує портал Auto.bigmir.net.

Штрафи для громадського транспорту в Україні:

Не пройдене ТО – 340 гривень. За повторне порушення протягом року – позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців або арешт на 10 діб.

Інспектор виявив несправності під час огляду – 680 гривень. Повторне порушення протягом року – позбавлення прав на термін від 3 до 6 місяців або арешт на 5-10 діб.

Перевищення кількості пасажирів від установленого в технічній документації – 170 гривень.

Висадка пасажирів в недозволеному місці – 225 гривень.

Відмова водія перевозити пільговиків – 170 гривень.

Порушення режиму і відпочинку водія – 340 гривень.

Відсутність другого водія на маршруті, який перевищує 500 км – 170 гривень.

Штрафи для водіїв таксі:

Перевезення пасажирів без ліцензії – від 17 до 34 тисяч гривень

Зупинка і посадка людей у спеціальних місцях для таксі, але без ліцензії – 510 гривень.

Відсутність тахографа (апарату, який контролює режим роботи та відпочинку, а також контролює допустиму швидкість, є обов'язковим для міжнародних перевезень) – 680 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві водіїв почнуть по-новому штрафувати за неправильне паркування.

А також розповідали про те, що велосипедистам в Україні хочуть ввести жорсткі санкції.