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Глава Ростуризму розхвалює пиріжки з отруйними грибами: "смачно і незвично"

Колаж РБК-Україна: глава Ростуризму розповіла, як їла пиріжок з мухомором
Автор: Володимир Костирін

Міністр туризму Росії Заріна Догузова розповіла, як на Уралі e Свердловській області спробувала пиріжок з мухомором, і їй сподобався смак. Чиновник також переконана, що Єкатеринбург може стати центром гастрономічного туризму в РФ.

Про це глава Ростуризму розповіла в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Російський чиновник зізналася, що до цього не пробувала пиріжки зі смертельно отруйними грибами, але в підсумку блюдо їй запам'яталося і сподобалося.

"Найбільше запам'ятався пиріжок з мухомором. Мені обіцяли, що я точно залишуся жива. Було смачно і незвично", - говорить Догузова.

Також глава Ростуризму додала, що так і не отримала від місцевих виразну відповідь на питання, що таке "уральська кухня", і резюмувала, що значення цього терміна ще належить придумати.

"Це постійний потік креативу і фантазії, заснований на місцевих сезонних продуктах", - повідомила міністр.

На фоні закриття для росіян більшості туристичних закордонних напрямків через повномасштабну військову агресію проти України та світові санкції, Догузова активно розхвалює Середній Урал.

Так, на її переконання, Єкатеринбург може стати центром гастротуризму, а ще це "абсолютно готовий туристичний напрямок, де є все, що потрібно сучасному туристу для комфортної та цікавої подорожі".

Втім, глава Ростуризму тут же уточнює, що під час своєї подорожі в Свердловській області та сплаву по річці Часова стикалася з проблемами з інфраструктурою, недостатньою кількістю туалетів, малою кількістю точок прокату.

А також висловилася про нові напрямки закордонного туризму для росіян в Сирію, Іран і Пакистан, які "певною мірою можуть користуватися популярністю", хоч і не масові.

Поки в країні-агресорі чиновники розхвалюють страви з отруйних грибів, в Україні грибників попереджають, як під час "тихого полювання" не назбирати гриби, небезпечні для здоров'я.

Раніше також ми повідомляли, куди краще їхати грибникам на "тихе полювання".

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Російська ФедераціяЕкатеринбурггрибиТуризм