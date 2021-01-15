ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Глава МОЗ пояснив, чому не можна відкривати школи: поставтеся з розумінням

П'ятниця 15 січня 2021 13:28
Глава МОЗ пояснив, чому не можна відкривати школи: поставтеся з розумінням
Степанов розповів, чому під час локдауну школи не можна відкривати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив батькам, чому не можна відкривати школи під час локдауну. Він зазначає, що такі дії призведуть до різкого стрибка захворюваності на коронавірус.

Як розповів Степанов під час онлайн-бріфингу 15 січня, представники місцевої влади починають підіймати питання про зняття заборони на роботу шкіл під час локдауну і припинення зимових канікул. Проте кількість дітей, які заразилися коронавірусом, продовжується збільшуватися і не тільки в Україні, але й у всьому світі.

"Початок офлайн-навчання 1-4-х класів, коли вся країна перебуває в локдауні, воно призведе до збільшення інтенсивності інфікування через перехресне зараження дітей. Більшість заражень дітей відбувається безсимптомно. Тому виявлення інфікованих (в колективах) буде просто неможливим", - підкреслив міністр.

Він додав, що якщо у дитини буде виявлений COVID-19, то це значить, що вона уже кілька днів заражала інших учнів і вчителів.

"Якщо ми раніше терміну почнемо навчання в школах, це істотно вплине на зростання захворюваності. Тому, шановні батьки та вчителі, я з розумінням ставлюся до вашого бажання, щоб діти почали вчитися і пішли в школу, але епідситуація і заради здоров'я важливо дотримуватися всіх карантинних обмежень", - сказав Максим Степанов.

Максим Степанов пояснив, чому школи не відкриють під час локдауна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Степанов повідомив про те, що в Україні діти стали частіше хворіти на коронавірус.

А також розповідали про те, що з'явилися нові дати канікул для школярів після локдауна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя школаЛокдаун

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся