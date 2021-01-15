Глава МОЗ пояснив, чому не можна відкривати школи: поставтеся з розумінням

Степанов розповів, чому під час локдауну школи не можна відкривати (Колаж РБК-Україна)

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив батькам, чому не можна відкривати школи під час локдауну. Він зазначає, що такі дії призведуть до різкого стрибка захворюваності на коронавірус.

Як розповів Степанов під час онлайн-бріфингу 15 січня, представники місцевої влади починають підіймати питання про зняття заборони на роботу шкіл під час локдауну і припинення зимових канікул. Проте кількість дітей, які заразилися коронавірусом, продовжується збільшуватися і не тільки в Україні, але й у всьому світі.

"Початок офлайн-навчання 1-4-х класів, коли вся країна перебуває в локдауні, воно призведе до збільшення інтенсивності інфікування через перехресне зараження дітей. Більшість заражень дітей відбувається безсимптомно. Тому виявлення інфікованих (в колективах) буде просто неможливим", - підкреслив міністр.

Він додав, що якщо у дитини буде виявлений COVID-19, то це значить, що вона уже кілька днів заражала інших учнів і вчителів.

"Якщо ми раніше терміну почнемо навчання в школах, це істотно вплине на зростання захворюваності. Тому, шановні батьки та вчителі, я з розумінням ставлюся до вашого бажання, щоб діти почали вчитися і пішли в школу, але епідситуація і заради здоров'я важливо дотримуватися всіх карантинних обмежень", - сказав Максим Степанов.

Максим Степанов пояснив, чому школи не відкриють під час локдауна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Степанов повідомив про те, що в Україні діти стали частіше хворіти на коронавірус.

А також розповідали про те, що з'явилися нові дати канікул для школярів після локдауна.