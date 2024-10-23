Гладкие руки за 5 шагов: как правильно ухаживать за кожей и ногтями в холодный период

С наступлением холодов кожа наших рук одной из первых принимает на себя удар. Чтобы избежать трещин, ранок, заусенцев, важно соблюдать правильный уход. Казалось бы все просто, но некоторые советы вы точно обходили.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 лучших уходовых советов от косметологов, чтобы сохранить красоту и здоровье ваших рук.

Защитите свои руки от ветра и холода

Сколько раз вы выбегали утром из дома, забыв свои перчатки? А потом не хотели возвращаться за ними в квартиру. Ваши руки точно не благодарят за такие действия.

Теплые перчатки из мягких материалов становятся первым защитником кожи ваших рук. Они не только прячут руки от холода, но и не дают коже пересыхать, поскольку позволяют избегать прямого контакта с воздухом.

Так перчатки становятся хорошей защитой от образования трещин и ранок на коже. Начните заботится о руках с самых простых действий - носите перчатки.

Мойте руки только теплой водой

Вы, вероятно, неоднократно подвергались искушению окунуть руки в горячую воду после прихода с улицы. Однако такой способ согревания категорически не подходит для вашей кожи.

Из-за резких перепадов температуры кожа рук раздражается и получает травмы. Также нарушается правильное кровообращение, провоцируется сухость покровов и снижается действие питательных веществ.

Холодная вода также не подходит для мытья рук. Она провоцирует шелушение кожи, оставляя незначительные повреждения и трещинки. Поэтому лучшим вариантом будет именно теплая вода, которая ласково очистит ваши руки.

Мойте руки теплой водой (фото: Freepik)

Регулярно увлажняйте кожу рук

Даже если вы наносите крем один или два раза в день, этого недостаточно для круглосуточной защиты. Эксперты рекомендуют соблюдать два важнейших правила увлажнения.

Во-первых, следует наносить крем 4-6 раз в сутки. Такое количество наиболее оптимально для защитного барьера кожи в течение суток. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас была не только домашняя банка крема для рук, но и маленький тюбик, который всегда будет в сумочке.

Во-вторых, не забывайте наносить крем на ногти и кутикулы тоже. В холодный период, особенно зимой, наши ногти нуждаются в большем уходе, ведь от низких температур они становятся хрупкими и слабее. Поэтому следует увлажнять и их тоже.

Регулярно увлажняйте кожу рук (фото: Freepik)

Контролируйте влажность воздуха дома

Кожа рук естественно не имеет большого количества влаги и сальных желез. Поэтому дополнительная сухость воздуха плохо влияет на нее. И, несмотря на различные уходовые средства, эффект будет не таким, как хотелось бы.

Поэтому эксперты рекомендуют контролировать влажность воздуха дома, особенно во время отопительного сезона. Не мешает приобрести увлажнитель воздуха, чтобы сбалансировать количество влаги.

Тогда даже обстановка вашего дома станет дополнительной поддержкой здоровья рук.

Делайте ванночки и маски

Травяные ванночки для рук очень хорошо влияют на вашу кожу. Такие процедуры достаточно делать 1-2 раза в неделю, чтобы поддерживать баланс питательных веществ ваших рук.

Также рекомендуется использовать маски. Вы можете сделать их в домашних условиях или купить готовые в магазине. Важно, чтобы в смеси содержались натуральные масла, которые улучшат состояние кожи.

Маски сделают руки гладкими и увлажненными.

Используйте маску для рук (фото: Freepik)