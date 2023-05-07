Гинеколог рассказала о всех преимуществах и опасностях установления спирали

Установка внутриматочной спирали считается одним из самых надежных методов контрацепции. Но вместе с этим существует множество мифов и предубеждений по применению этой системы во избежания беременности.

О всех преимуществах и недостатках этого метода рассказала гинеколог Анастасия Мельничук на своей странице в Instagram .

Какие преимущества установки спирали

Установки внутриматочных систем (ВМС) дают высокую и немедленную эффективность контрацепции при правильном применении (0,2 беременности на 100 женщин в течение 1-го года использования).

Преимуществом этого метода являются также незначительные побочные эффекты, хорошая переносимость и отсутствие негативного влияния на беременность в будущем. Спирали удобны в использовании, поскольку система вводится один раз в 5 лет. А еще ВМС могут применять нерожавшие подростки и женщины.

Минимальное системное влияние позволяет использовать систему с прогестагеном при вскармливании грудью и других состояниях, при которых системное влияние гормонов нежелательно.

Также при спиралях существенно уменьшается продолжительность и объем менструации. После удаления системы циклические функции яичников быстро восстанавливаются. Преимуществом этого метода является то, что он не влияет на кровяное давление.

Какие недостатки установки спирали

После установки ВМС возможны кровянистые мажущие выделения, отеки, изменение настроения (как правило, это проходит после периода адаптации).

Также необходима подготовка пациентки перед введением системы с ЛНГ (например, воспалительного процесса), что требует дополнительного времени.

Врач отмечает, что в некоторых случаях возможно выпадение - экспульсия ВМС. А еще "спирали" не защищаются от инфекций, которые передаются половым путем.

Кому не рекомендуется устанавливать ВМС