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Гігантську чергу на вакцинацію від COVID-19 у Києві показали з висоти пташиного польоту

Автор: Світлана Мащенко

29 травня в Києві відкрився центр вакцинації від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, 15. Охочих отримати щеплення від COVID-19 настільки багато, що гігантська черга вишикувалася на вулиці.

Кадри опублікували в Facebook Київ Оперативний.

Вже вранці, 29 травня в МВЦ зібралося кілька сотень людей, а в неділю люди по кілька годин стояли на вулиці, намагаючись дотримуватися соціальної дистанції.

"Ось така черга на безкоштовну вакцинацію утворилася на МВЦ. А ви вакцинувалися? Збираєтеся?" - підписано відео.

Відео: Черга з бажаючих вакцинуватися від коронавірусу в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

Як відомо, щеплення роблять вакциною CoronaVac. При собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".

Вакцинація відбувається з 10:00 до 18:00 години.

Раніше з'явився прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні на початку літа 2021.

Також український лікар розповів, де не потрібно робити щеплення від коронавірусу, так як це загрожує катастрофою.

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