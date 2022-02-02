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Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

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Середа 02 лютого 2022 11:50
Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео) Черепасі Джонатану 190 років (колаж: Styler / sainthelenaisland.info)
Автор: Артем Горовенко

На віддаленому острові Святої Єлени в південній частині Атлантичного океану живе найстаріша у світі наземна тварина - гігантська черепаха, яку звуть Джонатан.

Вважається, що Джонатану 190 років (народився приблизно 1832-го). Але експерти кажуть, що він може бути навіть старшим - точна дата появи черепахи на світ невідома.

"У той час як війни, голод, епідемії, королі, королеви і навіть нації приходили і зникали, він продовжував і продовжує жити, абсолютно не зважаючи на плин часу", - каже доглядач черепахи Джо Голлінз.

І додає, що Джонатан "символізує наполегливість, витривалість і життєлюбство".

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

Джонатану 190 років (фото: sainthelenaisland.info)

Якщо порахувати, то Джонатан пережив, наприклад, обидві світові війни, сім британських монархів і 39 американських президентів.

До слова, черепаха вагою 200 кг ще у 2019 році увійшла до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша тварина на Землі.

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

На цьому знімку, зробленому між 1882 і 1886 роками, Джонатан ще зовсім юний (фото: sainthelenaisland.info)

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

А це - Джонатан у 1900 році (фото: sainthelenaisland.info)

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

Тут Джонатан уже старший. Знімок зроблено у 1942 році (фото: sainthelenaisland.info)

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

У 1962-му він виглядав так (фото: sainthelenaisland.info)

У 2022-му на острові Святої Єлени хочуть запровадити національне свято на честь Джонатана.

Сама ж сейшельська черепаха-рекордсмен сьогодні майже осліпла і втратила нюх.

Але це не заважає Джонатану, кажуть його доглядачі, "їсти, спати і кохатись".

"Незважаючи на свій вік, Джонатан все ще має гарне лібідо, і його часто бачать у парі з Еммою, а іноді й з Фредом. Можливо, у цьому секрет його довголіття", - посміхаючись каже науковиця Тіні Люсі.

Дивіться, як виглядає 190-річна черепаха, яка любить їсти, спати і кохатись (відео)

Джонатан і його подружка Емма (фото: sainthelenaisland.info)

Додамо, що донедавна найстарішою черепахою вважалась Адвайта, яка жила в Індії. Вона померла у березні 2006 року у віці 255 років. Щоправда, точний вік Адвайти науковці підтвердити не встигли.

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