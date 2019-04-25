Гинуть рідкісні тварини: Супрун зробила важливе попередження

Супрун закликає берегти природу
Уляна Супрун попередила українців про небезпеку і закликала берегти природу. В. о. міністра охорони здоров'я у соцмережі Facebook докладно розповіла, чим загрожує випалювання сухої трави.
За словами Супрун через звичку підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема. Під загрозу загибелі потрапляють рідкісні тварини і птахи:
До речі, для рослин і ґрунту це також несе відчутну шкоду:
Крім того, це несе істотну шкоду для людини, оскільки при згорянні рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму, до складу яких входить пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Дим від спалювання трави їдкий, подразнює очі, має неприємний запах і може викликати алергію.
Також з тліючого листя і трави виділяється бензопірен, що може спричинити висипання на шкірі, бронхіт і навіть онкологічні захворювання. Велика площа горіння та сильний вітер можуть призвести до того, що невелике багаття перетвориться у неконтрольовану пожежу.
Раніше у МОЗ повідомили, що для пацієнтів скоро будуть повністю безкоштовними ряд важливих обстежень. До речі, цей список вже приємно здивував багатьох українців.
Також у Моз повідомили приємну новину про те, що кількість категорій хворих, яких буде забезпечено безкоштовними ліками від держави, збільшується. Зокрема, гроші на лікування туберкульозу, ВІЛ і ряду інших хвороб відшкодовують за рахунок державного бюджету.