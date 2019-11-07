Гибель школьника в Прилуках: в полиции сделали важное заявление

Гибель Дениса Чаленко в Прилуках (Фото: коллаж: РБК-Украина)

Мать погибшего подростка Дениса Чаленко заявила, что за ней следят

Смерть 14-летнего школьника Денис Чаленко в Прилуках под Черниговом вызвала большой резонанс в обществе из-за возможной попытки замять дело и "прикрыть" убийц подростка, среди которых, по слухам, могут быть сыновья судей из Киева. На этой версии настаивают родители парня, а также многие местные жители и активисты.

Из-за скандала вокруг расследования отстранили от выполнения обязаностей начальника полиции города, и сейчас идет служебное расследование в отношении действий местных правоохранителей. Замглавы НПУ Максим Цуцкиридзе заявил, что его результаты будут уже на следующей неделе, передает УНИАН.

При этом для завершения экспертиз относительно гибели Дениса - тело которого было обнаружено на железнодорожных путях 29 октября - еще требуется время.

Цуцкиридзе 7 ноября встретился с родителями школьника и общественностью Прилук и подчеркнул, что приоритетной версией следствия (передали в Главное следственное управление Нацполиции) сейчас является убийство, а не несчастный случай.

Гибель Дениса Чаленко в Прилуках - полиция продолжает расследование (Фото: скриншот)

Так, ранее правоохранители заявляли, что мальчика сбил поезд, хотя машинист состава утверждал, что парень уже был мертв и со следами многочисленных гематом на теле. Более того, с ним связывались полицейские и "рекомендовали" изменить показания. Версия про несчастный случай также вызвала сомнения у медиков.

Как заявил замглавы Нацполиции, следственные действия по установлению обстоятельств гибели Дениса Чаленко продолжаются. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, и для их проведения требуется время.

Мать погибшего школьника сообщила, что за ней следят. В свою очередь Цуцкиридзе заявил о готовности предоставить женщине охрану.