Загибель Дмитра Тимчука: несподіваний поворот у справі

Фото: Дмитро Тимчук (РБК-Україна)

Поліція розслідує справу, як умисне вбивство

Дмитро Тимчук, народний депутат України, загинув 19 червня в стінах своєї квартири за дивних обставин. У розслідуванні справи про смерть журналіста з'явився новий несподіваний поворот. Правоохоронні органи засекретили хід розслідування про смерть депутата Верховної Ради і тепер розглядається версія про умисне вбивство. Про це повідомляють "Українські новини".

"За інформацією, наданою Головним слідчим управлінням (ГСУ) Національної поліції, справа розслідується за ч. 1 ст. 15 (умисне вбивство) Кримінального кодексу і не перекваліфіковувалася", - пише видання.

Фото: Дмитро Тимчук (РБК-Україна)

В даний момент досудове розслідування триває. Нацполіція роз'яснила, що відповідно до ч. 1 ст. 222 Кримінально-процесуального кодексу відомості досудового розслідування тримаються в таємниці, через те, що їх можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, якщо вони вважатимуть це за потрібне.

Як раніше ми писали, головною версією смерті народного депутата Дмитра Тимчука, тіло якого знайшли у його будинку 19 червня, слідство називає самогубство.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про нові факти з місця загибелі народного депутата від "Народного фронту". Зокрема, особа, близька до загиблого, заявила, що в квартирі, де знайшли тіло нардепа, відсутні кілька ювелірних виробів.

Відзначимо, що на момент смерті Тимчука в його квартирі знаходилися тільки двоє людей - сам народний депутат і жінка.