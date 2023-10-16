Геймеры оценят. Acer показала 3D-монитор с объемным звуком без очков и наушников (фото)

Acer расширяет свой ассортимент мониторов с технологией 3D и представляет новую модель SpatialLabs View Pro 27. Он привлекает своими большими размерами и возможностью создания пространственного звука без необходимости использования наушников.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании по производству компьютерной техники и электроники Acer.
Это 27-дюймовый монитор, оборудованный VA-матрицей с разрешением 4K, частотой обновления изображения 160 Гц, максимальной яркостью 400 нит и контрастностью 1000:1. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Для подключения различных устройств предусмотрены разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C и два USB-A.
Дополнительные особенности включают антибликовое покрытие экрана, что способствует комфорту зрения. Устройство также оснащено снимаемым козырьком, который улучшает видимость, даже при ярком освещении.
Одной из ключевых особенностей SpatialLabs View Pro 27 является инфракрасная камера для отслеживания движений глаз. Благодаря этой технологии 3D-изображения можно просматривать без необходимости использования 3D-очков. Объектив камеры легко переключается, позволяя использовать монитор как обычное устройство.
Основной особенностью этой модели является 3D-звук. За него отвечают два динамика мощностью 2,5 Вт, издающие звук из нижней части монитора. По словам Acer, они могут отслеживать движения головы и работают с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, монитор поддерживает технологию направленной передачи звука, что позволяет создавать пространственный звук без наушников.
Планируется, что Acer выпустит SpatialLabs View Pro 27 в первом квартале 2024 года. Ближе к дате выпуска компания обещает раскрыть подробные характеристики устройства и объявить его цену.
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