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Геймеры оценят. Acer показала 3D-монитор с объемным звуком без очков и наушников (фото)

Новый монитор SpatialLabs View Pro 27 (фото: Acer)
Автор: Павел Колесник

Acer расширяет свой ассортимент мониторов с технологией 3D и представляет новую модель SpatialLabs View Pro 27. Он привлекает своими большими размерами и возможностью создания пространственного звука без необходимости использования наушников.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт компании по производству компьютерной техники и электроники Acer.

Это 27-дюймовый монитор, оборудованный VA-матрицей с разрешением 4K, частотой обновления изображения 160 Гц, максимальной яркостью 400 нит и контрастностью 1000:1. Он также поддерживает AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Для подключения различных устройств предусмотрены разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C и два USB-A.

3D-монитор от компании Acer (фото: Acer)

Дополнительные особенности включают антибликовое покрытие экрана, что способствует комфорту зрения. Устройство также оснащено снимаемым козырьком, который улучшает видимость, даже при ярком освещении.

Устройство оснащено козырьком, улучшающим видимость (фото: Acer)

Одной из ключевых особенностей SpatialLabs View Pro 27 является инфракрасная камера для отслеживания движений глаз. Благодаря этой технологии 3D-изображения можно просматривать без необходимости использования 3D-очков. Объектив камеры легко переключается, позволяя использовать монитор как обычное устройство.

Вид объектов на мониторе (фото: Acer)

Основной особенностью этой модели является 3D-звук. За него отвечают два динамика мощностью 2,5 Вт, издающие звук из нижней части монитора. По словам Acer, они могут отслеживать движения головы и работают с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, монитор поддерживает технологию направленной передачи звука, что позволяет создавать пространственный звук без наушников.

3D-звук представляет собой основную особенность этой модели (фото: Acer)

Планируется, что Acer выпустит SpatialLabs View Pro 27 в первом квартале 2024 года. Ближе к дате выпуска компания обещает раскрыть подробные характеристики устройства и объявить его цену.

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