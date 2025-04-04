Хейли Бибер ищет покупателя для бренда косметики Rhode: бизнес могут оценить в миллиард

Модель Хейли Бибер размышляет над продажей своего бренда косметики Rhode, чья стоимость может превысить миллиард долларов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Reuters .

Что известно о бренде Rhode

В 2022 году жена певца Джастина Бибера запустила свой косметический бренд Rhode, который быстро получил популярность в индустрии красоты. Вся продукция является веганской и не тестируется на животных.

Разработкой продуктов занимался химик-косметолог Рон Робинсон, исполнительный директор BeautyStat, а дерматологическую экспертизу предоставлял доктор Дхавал Бханусали. Хейли Бибер (фото: instagram.com/HaileyBieber)

Пептидный флюид для глаз и увлажняющий крем Rhode мгновенно завоевали популярность, а бренд заработал миллионы долларов всего за несколько дней.

Это стало подтверждением успеха Хейли не только как модели, но и как успешной бизнес-леди. Хейли Бибер (фото: instagram.com/HaileyBieber)

По данным источников, Rhode приносит ежегодный доход почти 200 миллионов долларов.

Сейчас Бибер обратилась к инвестиционным банкирам JPMorgan Chase и Moelis, чтобы найти покупателя для своего бренда.

Информация о продаже является конфиденциальной, поэтому источники пожелали остаться анонимными.

К слову, Хейли Бибер присоединилась к ряду знаменитостей, которые в последнее время пытаются получить прибыль от своих потребительских брендов. Хейли Бибер (фото: instagram.com/HaileyBieber)

Так, в 2021 году актриса Джессика Альба успешно провела первичное размещение акций своей компании The Honest Company (HNST.O).

По информации источников, компания Rare Beauty, которую поддерживает певица Селена Гомес, также ищет покупателя.

JPMorgan и Moelis отказались комментировать ситуацию, а Rhode не предоставила ответа на запросы о комментариях.

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