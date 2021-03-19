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Герои не умирают! На Донбассе погиб контрактник из Хмельницкой области

Новина українською → Донецкая область, Пятница 19 марта 2021 09:58
Герои не умирают! На Донбассе погиб контрактник из Хмельницкой области На Донбассе погиб защитник Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На востоке Украины погиб защитник страны, контрактник из Хмельницкой области. Боец получил пулевое ранение в голову во время обстрела около населенного пункта Южное.

Имя погибшего героя сообщили на странице Красиловского районного комиссариата в Facebook.

О гибели украинского бойца рассказали в командовании оперативно-тактической группировки "Север". 18 марта недалеко от Южного вооруженные формирования РФ открыли огонь со стороны оккупированной Горловки по позициям взводного опорного пункта воинской части ВСУ.

Известно, что враг применил крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, станковые противотанковые гранатометы и минометы.

Один из защитников Украины получил пулевое ранение в голову. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но к сожалению жизнь спасти не удалось.

"На востоке Украины трагически погиб наш земляк Виктор Степанович Пасека. 18.03.2021 получил пулевое ранение в голову военнослужащий службы по контракту младший сержант Пасека Виктор Степанович, 08.06.1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Он проживал в селе Мочинцы Красиловского района Хмельницкой области. На данный момент военные проводят эвакуацию тела погибшего бойца, чтобы доставить его домой для захоронения.

"Выражаем искреннее сочувствие семье погибшего. Память о нашем земляке будет жить в сердцах каждого! Герои не умирают! Вечная слава Герою!" – написали на странице комиссариата.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб украинский воин из Черкасской области.

А также рассказывали о том, что на Донбассе погиб 45-летний Дмитрий Бухтияров.

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