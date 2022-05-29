"Геть з моєї країни!": у Польщі на українку напала агресивна жінка
У пекарні Варшави на продавця-українку напала жінка. Вона звинуватила її в тому, що вона не розбирається в хлібі. Клієнтка почала ображати українку, не соромлячись у виразах.
Про це повідомляє видання The Warsaw.
Деталі скандалу
Ситуація сталася в п'ятницю, 27 травня. На відео можна почути, як клієнтка каже, що продавщиця з України радить їй не той хліб. Громадянка України почала захищатися. У цей момент жінка перед прилавком почала вести себе агресивно.
"Геть з моєї країни! Їдь в свою країну, ку*ва е*ана! - кричала агресивна клієнтка.
У коментарях до відео люди стали на захист українки і намагалися її підтримати.
- Боже, яке больне.
- Бідна українка, чому така жорстокість?
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