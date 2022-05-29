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"Геть з моєї країни!": у Польщі на українку напала агресивна жінка

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Варшава, Неділя 29 травня 2022 11:46
"Геть з моєї країни!": у Польщі на українку напала агресивна жінка У Варшаві на українку напала жінка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У пекарні Варшави на продавця-українку напала жінка. Вона звинуватила її в тому, що вона не розбирається в хлібі. Клієнтка почала ображати українку, не соромлячись у виразах.

Про це повідомляє видання The Warsaw.

Деталі скандалу

Ситуація сталася в п'ятницю, 27 травня. На відео можна почути, як клієнтка каже, що продавщиця з України радить їй не той хліб. Громадянка України почала захищатися. У цей момент жінка перед прилавком почала вести себе агресивно.

"Геть з моєї країни! Їдь в свою країну, ку*ва е*ана! - кричала агресивна клієнтка.

У коментарях до відео люди стали на захист українки і намагалися її підтримати.

  • Боже, яке больне.
  • Бідна українка, чому така жорстокість?

Як ми раніше повідомляли, у Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою.

Нагадаємо, що Злату Огневич вигнав з машини таксист за українську мову.

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