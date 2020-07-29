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Ці прості продукти допоможуть знизити тиск без ліків

Середа 29 липня 2020 09:34
Ці прості продукти допоможуть знизити тиск без ліків
Продукти, що знижують тиск (фото: freepik.com)
Автор: Styler

Вчені розповіли про правильний раціон для нормалізації тиску

Вчені розповіли про прості й доступні українцям продукти, які допоможуть знизити кров'яний тиск без допомоги лікарських препаратів. Дослідники впевнені, що багатий рослинними компонентами раціон сприяє профілактиці інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних недуг. Адже високий тиск є фактором ризику названих хвороб.

До такого висновку дійшли вчені Ворицького університету з Великобританії після систематичного огляду попередніх досліджень і клінічних випробувань.

Експерти порівняли сім рослинних дієт (DASH, середземноморську, вегетаріанську, веганську, скандинавську тощо). Деякі з них включали продукти тваринного походження, але в невеликих кількостях.

Щоб убезпечити себе від смертельно небезпечних недуг, вчені радять вживати побільше фруктів, овочів, цілісного зерна, бобових, горіхів і насіння. Від продуктів тваринного походження відмовлятися не варто, але їх потрібно обмежити.

Найвищий ефект зі зниження тиску показала дієта DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - дієтологічний підхід до лікування гіпертонії). Це режим харчування, який розроблявся спеціально для зниження кров'яного тиску при гіпертонії.

Головні правила, яких слід дотримуватися при такій дієті:

  • До 2 літрів рідини на добу.
  • Харчуватися треба 5 разів на день. Вага однієї порції - не більше 215 г.
  • Калорійність денного раціону - в межах 2-2,5 тис. ккал.
  • Солодощі можна не частіше 5 разів на тиждень.
  • Акцент зробити на вживанні злаків, насіння, бобів, нежирного м'яса і овочів.
  • Пити можна все, крім газованої води та алкогольних напоїв.
  • Між п'ятьма основними прийомами їжі можна 8 перекусів, але тільки якщо ви починаєте відчувати нестерпне відчуття голоду.
  • Повна заборона на алкоголь і тютюн.
  • Обов'язкове зниження споживання солі до 2/3 ч. л. на день.
  • У меню обов'язково включити цільнозерновий хліб.
  • Виключити з раціону копченості, соління, жирну їжу, здобну випічку, консерви з риби та м'яса.

"Зниження шкали артеріального тиску, шляхом підвищеного споживання рослинних продуктів, навіть при певній кількості продуктів тваринного походження, привело до скорочення інсультів на 14%, скорочення серцевих нападів на 9% і зниження загальної смертності на 7%", - зазначили вчені.

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Також повідомлялося, що лікарі назвали найбільш небезпечні дієти, які завдають здоров'ю непоправної шкоди.

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