Гепатит А свирепствует в Украине: врач рассказал, как не заразиться
Вирусный гепатит А распространяется по Украине, 1 ноября его обнаружили и в Ивано-Франковской области.
Как не заразиться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram семейного врача Михаила Цюрака.
Что нужно знать о гепатите А
Гепатит А (старые названия: болезнь Боткина, болезнь грязных рук, желтуха) - вирусная инфекционная болезнь, имеющая фекально-оральный механизм передачи. Вспышка этой болезни привела к карантину в Винницкой области осенью 2023 года.
Как можно заразиться вирусным гепатитом?
Это болезнь с фекально-оральным механизмом передачи. Это значит, что больной гепатитом А после посещения туалета немытыми руками касается какой-то пищи или предмета, с которым потом будет контактировать другой человек, который и заболеет из-за этого гепатитом.
Как избежать заражения этим типом гепатита
- мойте руки с мылом перед каждым приемом пищи и после туалета
- мойте овощи и фрукты, желательно в горячей воде
- используйте одноразовые бумажные салфетки и полотенца для вытирания рук
- если для питья берете воду из колодца, следует ее перекипятить перед употреблением.
Симптомы вирусного гепатита А
- начало болезни напоминает ОРВИ или ковод: лихорадка, слабость, усталость ломота в мышцах
- впоследствии появляются диарея, рвота, потемнение мочи, кал белого цвета, пожелтение кожи и глаз, боль в правой стороне.
От гепатита А существует вакцина: две дозы с интервалом в 6-12 месяцев обеспечивают пожизненный иммунитет.
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