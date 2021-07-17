Географ розповів про небезпеку пилової бурі з Сахари, яка летить на Україну

Пилова буря рухається в бік України з боку Польщі. Вона може бути небезпечна для клімату нашої країни та для здоров'я людей. У частинках цієї пилової бурі знаходяться аерозолі, які при вдиханні можуть бути дуже небезпечні для людей з легеневими захворюваннями.

Що за буря рухається в бік України й наскільки вона дійсно небезпечна, розповів у коментарі для Styler викладач Атмосферної школи, вчитель географії Андрій Уткін.

Він пояснив, що 13-14 липня ця пилова буря була помічена над Середземним морем і зараз вона проходить над територією Польщі та України.

"Пилова хмара, яка рухається територією Європи, була помічена 13-14 липня над Середземним морем і зараз проходить територією Польщі та України. Це досить серйозна відстань, але не для пилу і маленьких частинок піску. Зазвичай сахарський пісок спокійно переноситься через Атлантику до узбережжя Куби та Гаїті", - зазначив фахівець.

Він розповів, що пилові хмари не є новими явищами, і відомі ще з часів Геродота.

"Пилова буря, яку принесло гарячим вітром з південного заходу Сахари, ще називають "самум". Цей вітер відомий людству ще з часів Геродота. Однак зараз це вже не просто пустельний пісок з вітром, а пекельний коктейль з додаванням промислового пилу, диму, сажі та інших побічних явищ цивілізації", - пояснив Уткін.

Також вчений зазначив, що така буря може бути небезпечна для людей з астмою, бронхітом та іншими респіраторними захворюваннями.