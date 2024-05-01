"Их слишком мало": генетик описал будущий портрет долгожителя
Долгожитель - интересное слово и явление, которое, к сожалению, далеко не все из нас могут узнать. Но ученые уже составляют портреты так из людей.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-сообщение ученого Александра Коляды.
Будущий портрет долгожителя
"Долгожители - очень неудобный объект для изучения. Да и психология - не точная наука. Долгожителей непонятно с кем сравнивать (нет контроля аналогичного возраста), они исключения из большинства правил о ЗОЖ и их слишком мало для изучения. Но все же их изучают", - объясняет ученый.
Особый интерес вызывает влияние психологических характеристик человека на его шанс дожить до долголетия.
ТИП D - каким не надо быть
"По одной из классификаций выделяют личности типа D (видно в продолжении классификации людей по Фридману типа А и В в ответ на стресс)", – говорит Александр.
Также он отметил, что люди с типом личности D имеют повышенную негативную возбудимость (тенденция испытывать негативные эмоции) и одновременно социальное торможение (тенденция сдерживать самовыражение).
Эти показатели оцениваются по стандартизированной и валидизированной шкале типа D (DS14) Такие люди испытывают негативные эмоционально-чувственные состояния, такие как тревога, снижение настроения, раздражительность, и в то же время не делятся этими чувствами с другими людьми из-за страха их негативной реакции.
Будущий портрет долгожителя (фото: Freepik)
Такой тип людей живет меньше других
По словам ученого, не стоит такими быть. Риск развития ишемической болезни сердца у них в 3 раза выше, а риск развития заболеваний сосудов - в 6 раз.
Вот некоторые черты характера, которые, как показали исследования, положительно влияют на долголетие:
- оптимизм
- стрессоустойчивость
- открытость к новому опыту
- гибкость ума
- самодисциплина.
Ученые далеки от мистики и хором соглашаются, что черты личности влияют на здоровье из-за малозаметных, но вполне конкретных поведенческих и биологических механизмов, характерных для того или иного психотипа.
Механизмы-посредники бывают двух типов и имеют свои признаки.
Поведенческие:
- употребление алкоголя
- курения
- ожирение
- физическая активность
- страсть к альтернативной медицине
- особенности отношений 3 традиционной медициной
- личная гигиена
- соматическая чувствительность
- наличие социальной поддержки и т.д.
Биологические:
- кортизол
- адреналин
- склонность к воспалению
- оксидативный стресс
- инсулиновая резистентность и т.д.
"Если психология и изучает душу (я не знаю), то душа явно пытается нам что-то сказать через эти исследования", - говорит ученый.
Раньше мы рассказывали, почему в будущем мы будем жить дольше.
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