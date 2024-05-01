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"Их слишком мало": генетик описал будущий портрет долгожителя

Среда 01 мая 2024 12:13
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"Их слишком мало": генетик описал будущий портрет долгожителя Будущий портрет долгожителя (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Долгожитель - интересное слово и явление, которое, к сожалению, далеко не все из нас могут узнать. Но ученые уже составляют портреты так из людей.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-сообщение ученого Александра Коляды.

Будущий портрет долгожителя

"Долгожители - очень неудобный объект для изучения. Да и психология - не точная наука. Долгожителей непонятно с кем сравнивать (нет контроля аналогичного возраста), они исключения из большинства правил о ЗОЖ и их слишком мало для изучения. Но все же их изучают", - объясняет ученый.

Особый интерес вызывает влияние психологических характеристик человека на его шанс дожить до долголетия.

ТИП D - каким не надо быть

"По одной из классификаций выделяют личности типа D (видно в продолжении классификации людей по Фридману типа А и В в ответ на стресс)", – говорит Александр.

Также он отметил, что люди с типом личности D имеют повышенную негативную возбудимость (тенденция испытывать негативные эмоции) и одновременно социальное торможение (тенденция сдерживать самовыражение).

Эти показатели оцениваются по стандартизированной и валидизированной шкале типа D (DS14) Такие люди испытывают негативные эмоционально-чувственные состояния, такие как тревога, снижение настроения, раздражительность, и в то же время не делятся этими чувствами с другими людьми из-за страха их негативной реакции.

&quot;Их слишком мало&quot;: генетик описал будущий портрет долгожителя

Будущий портрет долгожителя (фото: Freepik)

Такой тип людей живет меньше других

По словам ученого, не стоит такими быть. Риск развития ишемической болезни сердца у них в 3 раза выше, а риск развития заболеваний сосудов - в 6 раз.

Вот некоторые черты характера, которые, как показали исследования, положительно влияют на долголетие:

  • оптимизм
  • стрессоустойчивость
  • открытость к новому опыту
  • гибкость ума
  • самодисциплина.

Ученые далеки от мистики и хором соглашаются, что черты личности влияют на здоровье из-за малозаметных, но вполне конкретных поведенческих и биологических механизмов, характерных для того или иного психотипа.

Механизмы-посредники бывают двух типов и имеют свои признаки.

Поведенческие:

  • употребление алкоголя
  • курения
  • ожирение
  • физическая активность
  • страсть к альтернативной медицине
  • особенности отношений 3 традиционной медициной
  • личная гигиена
  • соматическая чувствительность
  • наличие социальной поддержки и т.д.

Биологические:

  • кортизол
  • адреналин
  • склонность к воспалению
  • оксидативный стресс
  • инсулиновая резистентность и т.д.

"Если психология и изучает душу (я не знаю), то душа явно пытается нам что-то сказать через эти исследования", - говорит ученый.

Раньше мы рассказывали, почему в будущем мы будем жить дольше.

Также читайте, какую одна вещь,должен делать каждый для долголетия.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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