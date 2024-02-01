Генерал ВСУ сказал, можно ли верить "Николаевскому Ваньку"

Помощь ВСУ из оккупации

Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения РФ он руководил обороной Николаева и занимается ныне отдельным отрядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который в народе еще называют "коршунами дяди Димы".

Недавно генерал-майор стал гостем программы "Комментарий" и подтвердил, что люди в оккупации, помогающие ВСУ, - чрезвычайно ценный ресурс.

"Херсонцы доказали не только нашей стране, но и всему миру, что они не желают быть с Россией", - подчеркнул он.

По словам военного, они предоставляют ценную информацию, которая помогает поражать врага "точечно и своевременно".

"И в Крыму есть люди, которые не хотят, чтобы там был "русский мир". Понятно, что это те, кто вынужденно там остается, ухаживая за своими родителями или за домами. Они тоже помогают, передавая важную нам информацию", - рассказал он.

Можно ли верить "Николаевскому Ваньку"

На вопрос собеседницы, отзываются ли крымчане на призыв популярного в сети "Николаевского Ванька" о помощи Украине, Марченко ответил утвердительно.

"Да, отзываются. У "Николаевского Ванька" - очень мощно развитая сеть партизанского движения", - подчеркнул военный.

Он добавил, что у автора этого Telegram-канала "есть проверенные люди, которые с первых дней войны помогали и помогают нам до сих пор".

"Когда он ("Николаевский Ванек", - Ред.) предоставляет информацию, то ей можно верить", - подытожил генерал-майор.

Автор канала отмечает, что публикует исключительно "свое мнение" (скриншот: t.me/vanek_nikolaev)

Что известно о "Николаевском Ваньке"

"Николаевский Ванек" - один из самых популярных среди украинцев Telegram-каналов. По состоянию на 1 февраля 2024 года он имеет более 2 млн подписчиков.

Канал публикует инсайдерскую информацию о ракетных ударах по Украине, перемещении вражеских БПЛА, собирает данные о перемещении и местонахождении войск страны-агрессора (РФ), поддерживает жителей оккупированных территорий, закрывает важные сборы в поддержку украинских военных и т.д.

К украинцам из разных регионов автор сообщений всегда обращается ласково ("херсончата", "крымчата", "киевчата") и откровенно (призывает прятаться, когда угроза неизбежна, а затем рекомендует отдыхать - "писять и спать").

Кто именно скрывается под псевдонимом "Николаевский Ванек" точно неизвестно.

В то же время некоторые предполагают, будто бы к авторам (администраторам) этого Telegram-канала имеют отношение ряд известных в Украине лиц (руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко и т.п.).