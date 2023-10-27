"Генерал СВР": кто ведет ТГ-канал, пишущий о смерти Путина, и почему ему нельзя верить

26 октября в Telegram-канале "Генерал СВР" появился вброс о якобы смерти Путина . При этом буквально за несколько дней до этого, "Генерал СВР" уже писал, будто бы глава Кремля скончался от остановки сердца.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто ведет Telegram-канал "Генерал СВР" и почему ему нельзя верить.

Что известно о "Генерале СВР"

Telegram-канал "Генерал СВР" ведет известный российский политолог и видеоблогер Валерий Соловей.

Он родился 19 августа 1960 года в семье энергетиков в городе Счастье Луганской области.

Детство провел на Западе Украины - в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Подростком жил вместе с родителями на Кубе.

В 1983 году Соловей окончил исторический факультет Московского государственного университета. Работал аспирантом и сотрудником Института истории СССР АН СССР (сегодня - институт российской истории РАН).

В 1995 году проходил стажировку в Лондонской школе экономики и политических наук. В 2005 году защитил докторскую диссертацию на тему "Русский вопрос" и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику России", став доктором исторических наук.

Выступление Соловья в рамках одного из дискуссионных клубов (фото: facebook.com/Valery Solovei)

В 2009 году Соловей стал членом экспертного совета международного аналитического журнала "Геополитика".

В январе 2012 года возглавил рабочую группу по формированию политической партии националистического направления "Новая сила" и несколько позже был избран ее председателем. Однако партии отказали в государственной регистрации (в марте 2016 года Соловей признался, что партия "заморожена" в связи с угрозами "репрессиями").

В конце ноября 2017 года Соловей вошел в предвыборный штаб главы правоцентристской "Партии роста" Бориса Титова (отвечал за идеологию). Он также был доверенным лицом своего кандидата и представлял его на предвыборных дебатах.

До 2019 года профессор преподавал в элитарном российском вузе - Московском государственном институте международных отношений - но покинул это заведение, сославшись на политические причины.

Выступая в СМИ, Соловей регулярно критикует действующую федеральную власть и лично президента Владимира Путина.

В июне 2021 года он заявлял, что российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от COVID-19 и сравнил ситуацию с информацией про пандемию с катастрофой в Чернобыле.

Соловей известен также экстравагантными "конспирологическими" прогнозами (называл, например, конкретные даты отставки Путина и начала полномасштабной войны РФ с Украиной, хотя оба прогноза в указанный срок не оправдались). Имеет собственный Youtube-канал и регулярно выступает в эфирах оппозиционных видеоблоггеров.

Таким "экспертам" лучше не верить (фото: facebook.com/Valery Solovei)

В то же время в своих заявлениях насчет Украины неоднократно акцентировал, что считает Крым территорией РФ.

Российские оккупационные войска на территории Донецкой и Луганской областей Украины с начала русско-украинской войны называл "ополченцами". А российскую оккупационную "администрацию" - "донецкой и луганской республиками".

Зачем Соловей пишет о смерти Путина

"Генерал СВР" пишет о смерти главы Кремля не впервые. Согласно сообщениям в этом Telegram-канале, Путин "умирал" и от различных смертельных болезней, и от остановки сердца.

Политаналитик и блогер Карл Волох в своем Facebook отметил, что "профессор Соловей уже несколько лет целенаправленно разрабатывает тему "смерти" Путина".

"То, что он, Соловей, связан с российскими спецслужбами и является специалистом по спецпропаганде, тоже установленный факт (он даже преподает эту дисциплину). Как и то, что именно он стоит за каналом "Генерал СВР". Это означает, что имеем дело с продуманной ИПСО московитов", - подчеркнул эксперт.

Волох призвал украинцев "не вестись" на подобные провокации, ведь "Генерал СВР" - это наверное единственный источник, где "информация о состоянии здоровья Путина может восприниматься исключительно с противоположным знаком".

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"Цель не в том, чтобы разгонять слухи о смерти, а чтобы они каждый раз не подтверждались", - добавил аналитик в одном из комментариев под публикацией.

Прокомментировал заявления "Генерала СВР" и исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

На своей странице в Facebook эксперт подчеркнул, что "Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер".

"В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер. А Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив. Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот самый народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника", - заметил Денисенко.

Он добавил, что "политтехнологами Кремля было одобрено решение, что этот вопрос нужно довести до абсурда".

"Поэтому запустили Соловья, канал "Генерал СВР" и т.д. Расчет технологов прост: еще пара таких вбросов (а они обязательно будут), и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Потом эта тема их догонит, конечно, но это будет потом", - считает эксперт.

Он добавил, что врагу важно также, чтобы украинцы продолжали активно слушать "бредни Соловья и верить его вздору".

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Что изменит смерть Путина для украинцев

Совершенно очевидно, что рано или поздно, но Путин все же умрет.

В то же время, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, для каких-либо изменений в РФ смерти диктатора недостаточно - нужно гораздо больше.

Чиновник отметил, что "территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью".

"Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", - добавил он.

Данилов напомнил, что в 2008 году "была атака на Грузию".

"Тогда отношение к грузинам было отрицательным у 80-85% россиян. Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось. В первую очередь, они должны начать любить людей", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он признал, что "рано или поздно каждый человек отправляется в мир иной - и Путин также ".

Алексей Данилов (фото: СНБО)

"Подавляющее большинство нашего населения, если не сказать 99,9% желает, чтобы это произошло как можно скорее. Относительно его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Нужно быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому относительно состояния его здоровья - он никогда не был здоров. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", - отметил Данилов.

Он выразил мнение, что исторический процесс фрагментации РФ, который запустил Путин 24 февраля 2022 года (а на самом деле еще раньше - в 2008 году, когда напал на Грузию), сейчас "постепенно будет набирать обороты".

Кроме того, секретарь СНБО уверен, что как страну россиян "уже ничего не спасет".

"Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, касающиеся РФ, происходят при посредничестве Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", - подытожил он.