Данилов сделал заявление о смерти Путина и сказал, что изменится для Украины

Что сказал Данилов о смерти Путина

Секретарь СНБО сообщил, что ни для кого не сейчас секрет о наличии у Путина двойников.

"Надо понимать, о каком Путине идет речь. Достоверно известно о его двойниках. Поэтому надо понимать, о ком идет речь. Рано или поздно каждый человек отправится на тот свет. И Путин тоже", - сказал Алексей.

Он отметил, что подавляющее большинство украинцев, если не сказать 99,9%, желает, чтобы смерть Путина произошла как можно скорее.

"По его состоянию здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это нужно быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому по состоянию его здоровье, он никогда не был здоров. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", - сказал Данилов.

К сожалению, даже в случае смерти Путина для украинцев мало что изменится, потому что территория, которая является современной Россией, "пропитана бесчеловечностью", отмечает секретарь СНБО,

Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это. Я хочу вернуть нас всех к ситуации 2008 года, когда была атака на Грузию. Тогда отношение к грузинам было отрицательным у 80-85% россиян. Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели ?Относительно Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось", - сказал он.

Что должно произойти для изменений в России

По словам политического деятеля, исторический процесс фрагментации России, который запустил Путин 24 февраля 22 года, а на самом деле еще раньше – в 2008 году, когда напал на Грузию, сейчас постепенно будет набирать обороты.

"Как страну их уже ничего не спасет. Они сегодня не страна, с которой считаются в мире. Многие процессы, касающиеся РФ, происходят через посредство Китая. Они теряют свою субъектность, это будет быстро происходить и набирать обороты", - сказал Данилов.