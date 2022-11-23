Генерал-майор СБУ высказался о судьбе УПЦ МП: "ничего общего с духовностью нет"

Что генерал думает об УПЦ МП

По словам Ягуна, вопрос деятельности церкви, которая пусть и не напрямую, но подчиняется РПЦ, должен быть решен раз и навсегда.

Основная проблема, почему МП до сих пор функционирует в Украине, по мнению экс-представителя Службы безопасности, состоит в том, что с 90-х в нашей стране политики и чиновники считали себя элитой и избрали для себя такую "элитарную церковь".

Они полагают, что "элитарная церковь это та, где много золота", говорит генерал.

Но "в УПЦ МП ничего общего с духовностью нет".

"Они получали из Москвы то, что им было нужно. И до тех пор, пока мы окончательно не разорвем эти все вещи, война будет продолжаться", - уверен генерал-майор.

"Весь период независимости каждая власть боялась вмешиваться в вопросы деятельности УПЦ МП, поскольку считали, что это очень болезненная общественная проблема. Однако эту болезнь можно вылечить только хирургически. Очаг московской церкви не должен быть в Украине", - добавил Ягун.