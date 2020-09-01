Геля з "СВ Шоу" розповіла, чому раптово покинула Вєрку Сердючку

Радмила Щоголєва, яку українці найбільше знають, як мовчазну помічницю Вєрки Сердючки Гелю з "СВ Шоу", розповіла, що примусило її залишити телевізійні екрани.

Останнім часом про Щоголєву нічого не було чути, і деякі говорили про те, що артистка негарно розлучилася з Андрієм Данилком. Але вона розповіла всю правду в програмі "Життя відомих людей".

У "СВ Шоу" Щоголєва потрапила випадково. Одного разу її знайомий запропонував прийти на проби до Андрія Данилко, який як раз запускав своє шоу. Артистка навіть не готувалася до кастингу. Крім того, тоді вона навіть не знала, хто така Вєрка Сердючка.

Вона сильно здивувалася, коли їй повідомили, що її затвердили на роль помічниці Данилко. Завданням Гелі було ефектно і мовчки виносити реквізит. Але Радмила перетворила Гелю на справжню зірку "СВ Шоу".

Мовчазна Геля і болтливая Вєрка підкорили серця не тільки телеглядачів, але й зірок, які дуже хотіли потрапити до них на шоу. Але з часом Радмілі захотілося більшого, їй не вистачало професійного зросту.

Геля з "СВ-Шоу" відверто розповіла про Вєрку Сердючку (відео: YouTube)

Разом з Данилко вони вирішили, що поступово Геля буде зникати з "СВ-Шоу". Але сама Радмила продовжить виступати в його театрі. Тоді гастрольний графік театру Данилка був дуже щільним. Вони давали на місяць по 25 концертів.

Не було ніякого часу ні хвороби, ні на лікування. У артистки болів живіт, і їй зробили операцію, після чого вона запитала у хірурга, чи зможе через тиждень повернутися до танців. Лікар відповів, що так, тільки потрібно буде пропити знеболювальні.

Після хірургічного втручання Радмілі краще не стало. Вона боялася, що підведе всю команду, але пила знеболювальні і відігравала концерти. Але її організм не витримав такого ритму і дав збій.

Директор театру відправив актрису в Київ і посеред ночі їй не вдалося поговорити з Данилко. Тоді ЗМІ писали про те, що вона зрадила Данилко і просто втекла з театру.

Але збіг обставин довго не дозволяв їм поговорити. Після повернення додому, вона зайнялася своїм здоров'ям. Її остаточним поверненням на той "правильний життєвий шлях" стала зустріч з коханою людиною Андрієм. Щоголєва народила двох дітей і зараз об'єднує сім'ю і зйомки в кіно.

Нагадаємо, Андрій Данилко відверто розповів про свою хворобу та лікування.

Раніше Данилко розповів про романтичні стосунки з "мамою" Сердючки.